Zomrela 95-ročná Helga Feldnerová-Busztinová, ktorá prežila holokaust

Viedeň 22. októbra (TASR) — Vo veku 95 rokov zomrela v pondelok v Rakúsku Helga Feldnerová-Busztinová, ktorá prežila holokaust. TASR o tom informuje podľa agentúry APA.



Feldnerová-Busztinová sa narodila v roku 1929 vo Viedni ako Helga Pollaková do jednej z prevažne židovských rodín. V roku 1943 ju ako tzv. miešanku deportovali do koncentračného tábora Terezín, kde žila spolu so svojou matkou a sestrou až do jeho oslobodenia. Jej otca previezli do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau; takisto prežil.



Po vojne vyštudovala, stala sa lekárkou a vydala sa za Hansa Feldnera-Busztina.



Najmä v 90. rokoch sa zúčastňovala na prednáškach na školách, kde hovorila o tom, čo prežila, vyjadrovala sa však i k politickým témam.



V roku 2018 jej za túto angažovanosť udelili Cenu Ute Bockovej za občiansku odvahu.