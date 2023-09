Zomrela 97-ročná spisovateľka Éva Fahidi, ktorá prežila holokaust

Budapešť 11. septembra (TASR) - Vo veku 97 rokov v pondelok zomrela v Budapešti maďarská spisovateľka Éva Fahidi, ktorá prežila holokaust. S odvolaním sa na správu zverejnenú Medzinárodným osvienčimským výborom to uviedli viaceré médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Fahidi sa narodila v Debrecíne v roku 1925 v židovskej rodine zo strednej triedy. Mala 18 rokov, keď ju s rodinou v máji 1944 deportovali do Osvienčimu, kde bola jej matka a mladšia sestra Gilike zavraždené hneď po príchode do tábora. Jej otec zomrel o niekoľko mesiacov neskôr. Éva z celej rodiny prežila ako jediná.



Neskôr bola deportovaná do Allendorfu v Hesensku. V tamojšom koncentračnom tábore Münchmühle 12 hodín denne pracovala v továrni na výbušniny. V roku 1945 sa jej podarilo ujsť a zachránili ju neskôr americkí vojaci, píše internetové vydanie denníka Népszava.



Napriek vysokému veku zostala aktívnou vo verejnom živote. O svojom osude napísala niekoľko kníh a pravidelne vystupovala na verejnosti. Niekoľkokrát varovala pred nebezpečenstvom posilňovania extrémnej pravice. Vo veku 90 rokov účinkovala ako tanečníčka v hre "Soľný kvet – alebo eufória bytia", ktorá približuje jej život.



V roku 2019 jej udelili nemecký Spolkový kríž za zásluhy a v roku 2020 sa stala čestnou občiankou Weimaru v Nemecku.



"Naozaj verím v silu komunity: ak sa ľudia spoja, potom môžete urobiť niečo proti bezhraničnej nenávisti," povedala v rozhovore pre Népszavu v roku 2019.