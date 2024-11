Zomrela autorka bestsellerov Barbara Taylor Bradfordová

Londýn 25. novembra (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrela britská a americká spisovateľka Barbara Taylor Bradfordová, ktorá počas svojej kariéry napísala 40 románov. Posledné dielo s názvom The Wonder of It All jej vyšlo vlani, informovali v pondelok agentúry DPA a AP citované agentúrou TASR.



Podľa DPA Bradfordová zomrela po krátkej chorobe v nedeľu v kruhu svojej rodiny vo svojom dome v New Yorku.



Kritikmi, kníhkupcami i čitateľmi bola Bradfordová často označovaná za "veľkú dámu bestsellerov". Jej romány vyšli v 40 jazykoch v 90 krajinách sveta a podľa odhadov sa z nich predalo viac ako 91 miliónov výtlačkov.



Preslávila ju najmä sága o Emme Hartovej a jej potomkoch, ktorá sa stala obrovským bestsellerom a po nej nasledovalo mnoho ďalších úspešných kníh. Spomínaná sága sa dočkala aj televízneho spracovania, pričom hlavné postavy stvárnili Liam Neeson s Jenny Seagroveová.



Špecializovala sa na príbehy žien bojujúcich o lásku a moc v mužskom svete. Ona sama však spomedzi svojich kníh mala najradšej román Ženy v jeho živote, ktorá bola inšpirovaná útek jej manžela pred nacistami.



Bradfordová sa narodila v yorkshirskom Leedse a začínala ako novinárka a fejtonistka v Londýne, neskôr pracovala ako módna redaktorka magazínu Woman's Own Magazine, písala aj pre London Evening News. V Spojených štátoch sa venovala článkom o interiérovom dizajne. Po úspechu prvého románu Zámožná žena (1979) sa rozhodla venovať sa výlučne literatúre.



Jej manželom bol americký filmový producent nemeckého pôvodu Robert Bradford, s ktorým sa v roku 1964 presťahovali do New Yorku. Ich manželstvo trvalo 55 rokov - do roku 2019, keď Bradford podľahol mŕtvici.