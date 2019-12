Zomrela autorka titulnej piesne Priateľov, skladateľka Allee Wilisová

Los Angeles 25. decembra (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrela na Štedrý deň v Los Angeles na infarkt americká skladateľka Allee Willisová, ktorá ja autorkou množstva známych piesní vrátane titulných melódií seriálu Priatelia či filmu Karate Kid. Informoval o tom časopis Variety a ďalšie americké médiá.



Willis sa narodila v Detroite a koncom 60. rokov sa presťahovala do New Yorku, kde neskôr začala skladať piesne.







Stala sa známa svojou spoluprácou s kapelou Earth, Wind & Fire. Je spoluautorkou jej hitov ako September, Boogie Wonderland alebo In the Stone.



Podieľala sa aj na hitoch pre množstvo ďalších umelcov, napríklad pre Pointer Sisters (skladba Neutron Dance), Pet Shop Boys featuring Dusty Springfield (What Have I Done to Deserve This?) či The Rembrandts (I'll Be There for You). Práve pieseň I'll Be There for You bola použitá ako titulná skladba sitkomu Priatelia, ktorý sa prvýkrát vysielal v roku 1995, a hneď bola nominovaná na cenu Emmy.



V rokoch 1986 a 2016 získala cenu Grammy za soundtrack k filmu Policajt z Beverly Hills, resp. za podiel na hudbe k broadwayskému muzikálu The Color Purple.



Willisovú v roku 2018 uviedli do Siene slávy hudobných skladateľov. V jednom rozhovore pre noviny New York Times povedala, že napísala asi 900 piesní. "Našťastie ma niektoré prežijú," povedala.