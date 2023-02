Zomrela barónka Boothroydová, prvá žena na čele britského parlamentu

Londýn 27. februára (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrela barónka Betty Boothroydová, ktorá bola prvou ženou zvolenou do funkcie predsedu britskej Dolnej snemovne. S odvolaním sa na terajšieho predsedu britského parlamentu Lindsayho Hoyla o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



Labouristka Boothroydová bola za predsedníčku britského parlamentu – ako vôbec prvá žena – zvolená v apríli 1992. V tejto funkcii zotrvala do októbra 2000.



V politike sa angažovala aj v ďalších rokoch: žiadala napríklad, aby v centre Londýna bola inštalovaná socha pripomínajúca úlohu, ktorú ženy zohrali v druhej svetovej vojne. Aktívna bola i v kampani za zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ.



Boothroydová sa neskôr stala doživotnou členkou Snemovne lordov, pričom prijala titul barónka zo Sandwellu vo West Midlands.



Podľa Hoyla bola Betty Boothroydová nielen inšpiratívna žena, ale bola aj inšpiratívnou političkou. Fakt, že sa stala prvou ženou v čele Dolnej snemovne, označil Hoyle za prelomový. Vyzdvihol, že Boothroydová vykonávala túto funkciu s nadhľadom, držala sa pravidiel a mala nekompromisný štýl, pričom svoju kritiku vyslovovala s humorom a šarmom.



Rolu predsedu parlamentu zmodernizovala aj tým, že odmietla nosiť tradičnú parochňu, dodala spravodajská televízia Sky News.



Televízia pritom informovala, že Boothroydová bola v mladosti talentovanou tanečnicou a snívala o tom, že s tanečnou skupinou Tiller Girls dobyje West End. Jej sny o tanečnej kariére však v jej 25 rokov zmarila infekcia nohy.



Po dvoch neúspechoch vo voľbách Boothroydová odcestovala v roku 1960 do Spojených štátov, kde pracovala v tíme Johna F. Kennedyho po jeho zvolení za kandidáta Demokratickej strany na prezidenta USA.



Po dvoch rokoch strávených v USA sa vrátila do Spojeného kráľovstva, kde pracovala ako asistentka labouristického ministra lorda Harryho Walstona.



V roku 1973 sa Boothroydová – na piaty pokus – stala poslankyňou parlamentu a úspešne získala pre Labouristickú stranu kreslo v meste West Bromwich. Stala sa vtedy jednou z 27 žien, ktoré boli v tom čase členkami Dolnej snemovne.



V roku 1975 bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu, pričom sa stala zástankyňou spoločného trhu.



V roku 1987 bola táto labouristická poslankyňa vymenovaná za podpredsedníčku Dolnej snemovne – túto funkciu zastávala až do roku 1992, keď Bernard "Jack" Weatherill oznámil, že odstupuje z funkcie. Niektorí jej labouristickí kolegovia vtedy Boothroydovú presvedčili, aby kandidovala na jeho miesto, dodala Sky News.



V hlasovaní jej kandidatúru podporilo 372 poslancov, kým 238 ich bolo proti. Boothroydová sa tak stala prvou predsedníčkou Dolnej snemovne a prvou opozičnou poslankyňou, ktorá bola zvolená do tejto funkcie.