Zomrela Blanka Kulínská, bývalá šéfka súboru Bambini di Praga

Praha 30. júna (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrela Blanka Kulínská, dlhoročná česká zbormajsterka súborov Bambini di Praga a Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu. Správu priniesol vo štvrtok Český rozhlas.



Kulínská dokázala deti posunúť, inšpirovať a odhaliť im nepoznané horizonty, často vzdialené a ťažko dostupné. Zároveň vedela, ako mladých ľudí na túto cestu pripraviť.



Jej vedením ako členovia detských speváckych telies prešli Marta Vančurová, Jiří Korn, Petr Janda, Jaroslav Uhlíř, Lenka Dusilová, David Koller, Petr Malásek a ďalší.



Kulínská ako hudobná pedagogička a skladateľka nahrala desiatky rozhlasových záznamov i platní. Bola výrazným dramaturgom a absolvovala stovky koncertov a vystúpení po celom svete.



Kulínská sa narodila 11. januára 1935. Ako deväťročná nastúpila do Kühnovho detského zboru a o rok neskôr do novozaloženého Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu.



V rokoch 1972–1977 viedla Chlapčenský zbor Pražského mužského zboru FOK. Po ukončení spolupráce s Československým rozhlasom v roku 1973 stála pri zrode speváckeho zboru Bambini di Praga. Tento zbor ukončil svoju činnosť v roku 2011 po takmer 40 rokoch.



Kulínská skomponovala niekoľko cyklov piesní pre detský zbor, upravila množstvo ľudových piesní so sprievodom klavíra a hudobne spracovala pásmo "Letem světem" s Bambini di Praga.



V roku 2010 dostala od Českej hudobnej rady Cenu za celoživotný umelecký prínos k rozvoju detského zborového spevu.