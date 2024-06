Zomrela bývalá rakúska kancelárka Brigitte Bierleinová

Viedeň 3. júna (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrela v pondelok bývalá rakúska kancelárka Brigitte Bierleinová. Ako prvá žena prevzala v Rakúsku úrad spolkového kancelára, predtým viedla ústavný súd. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.



Rakúsky ústavný súd uviedol, že Bierleinová zomrela po krátkej, no vážnej chorobe. Predsedníčkou ústavného súdu bola od roku 2018 do vymenovania za dočasnú kancelárku v roku 2019. Predtým bola sudkyňou aj prokurátorkou a venovala sa aj ochrane obetí násilia a zneužívania, uviedol ústavný súd.



Bierleinová bola vymenovaná za kancelárku v roku 2019 po vyslovení nedôvery vláde jej predchodcu Sebastiana Kurza v parlamente. Koaličná vláda FPÖ a Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) vedená Kurzom sa vtedy rozpadla v dôsledku kauzy známej ako Ibiza. Spustilo ju zverejnenie záznamu zo skrytej kamery zhotoveného na rovnomennom španielskom ostrove. Vtedajší líder FPÖ Heinz-Christian Strache na zázname ponúka verejné zákazky výmenou za pomoc pri volebnej kampani.



Súčasný rakúsky kancelár v pondelok uviedol, že Rakúsko dlhuje Bierleinovej vďačnosť. "Prevzala zodpovednosť v ťažkých časoch z lásky k republike a svojej vlasti, Rakúsku," napísal Karl Nehammer (ÖVP) na sociálnej sieti X. Zároveň poukázal na to, že Rakúsko prišlo o jednu z najväčších právnych odborníčok.



Bierleinová na čele úradníckej vlády krajinu viedla sedem mesiacov do ustanovenia novej vlády v januári 2020. Odchodom z funkcie sa skončilo jej pôsobenie vo verejných fukciách.