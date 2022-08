Zomrela bývalá väzenkyňa z Auschwitzu, spisovateľka Zofia Posmyszová

Varšava 8. augusta (TASR) - Vo veku 98 zomrela v pondelok príslušníčka poľského protinacistického odboja Zofia Posmyszová, ktorá prežila koncentračný tábor v Auschwitzi a neskôr sa stala novinárkou a spisovateľkou. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau spresnilo, že Posmyszová zomrela v hospici v juhopoľskom meste Osvienčim, v blízkosti ktorého sa počas nacistickej okupácie Poľska nachádzal nemecký koncentračný a vyhladzovací tábor. O dva týždne by oslávila 99. narodeniny.



Posmyszová sa narodila do rímskokatolíckej poľskej rodiny 23. augusta 1923 v Krakove. Vo veku 18 rokov ju v roku 1942 zatkli pre spoluprácu s poľským odbojom v Krakove. V tábore smrti v Auschwitzi strávila viac než dva roky. Následne bola deportovaná do tábora v nemeckom Ravensbrücku a neskôr do mesta Neustadt-Glewe, kde sa dočkala konca druhej svetovej vojny, uviedlo múzeum.



Po vojne sa Posmyszová vrátila do Poľska. Pracovala ako novinárka i v poľskom rozhlase a napísala niekoľko románov. Jej najznámejším dielom je román "Pasažier". Rozpráva príbeh ženy, ktorá prežila koncentračný tábor v Auschwitzi a stretla svojho niekdajšieho dozorcu počas plavby loďou. Román sa stal predlohou aj pre film a operu, spresňuje AP.



V roku 2006 bola medzi skupinou bývalých väzňov, ktorí v niekdajšom koncentračnom tábore v Auschwitzi privítali vtedajšieho pápeža, Nemca Benedikta XVI.