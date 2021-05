Zomrela česká sociologička a disidentka Jiřina Šiklová

Praha 23. mája (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrela česká sociologička Jiřina Šiklová. Informoval o tom v sobotu internetový spravodajský portál Novinky.cz.



Šiklová vyštudovala históriu a filozofiu, neskôr stála pri založení Katedry sociológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.



V rokoch 1956-1969 bola členkou Komunistickej strany Československa (KSČ), pričom patrila k jej reformnému krídlu. Po vystúpení zo strany ju prepustili z univerzity a nemohla sa venovať vedeckej práci.



V 70. rokoch sa v rámci disentu podieľala okrem iného na pašovaní zakázanej literatúry zo západnej Európy do Československa, za čo v roku 1981 skončila vo väzbe. Šiklová bola signatárkou Charty 77 a po nežnej revolúcii v novembri 1989 sa venovala prednášaniu sociálnej práce a rodových štúdií.



V roku 2009 kandidovala za Zelených vo voľbách do Európskeho parlamentu, v roku 2010 viedla kandidátku Zelených za Královohradecký kraj vo voľbách do Poslaneckej snemovne. Ani v jedných voľbách však Zelení nezískali žiadny mandát, dopĺňa webový portál denníka Mladá fronta DNES.



Šiklová bola autorkou niekoľkých kníh, publikovala v desiatkach odborných časopisov. Pôsobila tiež v správnych radách niekoľkých nadácií.



V roku 1995 získala cenu Žena Európy udeľovanú v Bruseli ženám, ktoré prispeli k integrácii Európy. V roku 1999 vtedajší český prezident Václav Havel jej udelil medailu Za zásluhy prvého stupňa.