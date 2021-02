Zomrela dcéra manželov,ktorí vo varšavskej zoo ukrývali vyše 300 Židov

Varšava 1. februára (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrela dcéra bývalého riaditeľa varšavskej zoologickej záhrady Jana Žabiňského a jeho manželky Antoniny, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili stovky Židov, keď ich skrývali vo svojom dome a v opustených výbehoch pre chované zvieratá. Tento príbeh sa stal námetom pre oceňovaný hollywoodsky film Úkryt v zoo (The Zookeeper's Wife).



Dcéra tohto manželského páru Teresa Žabiňská-Zawadzká zomrela v nedeľu vo Varšave. Príčina jej smrti podľa agentúry AP nie je známa. Časť svojho života Žabiňská-Zawadzká prežila v Dánsku, do Poľska sa vrátila pred niekoľkými rokmi.



AP informovala, že Žabiňská-Zawadzká sa narodila v roku 1944. Na svet prišla v riaditeľskej vile, v ktorej suteréne jej rodičia počas druhej svetovej vojny skrývali prenasledovaných ľudí. V areáli zoo sa pre nich nachádzali aj ďalšie skrýše - vo výbehoch alebo v iných prístreškoch na území zoo, kde sa počas vojny nechovali zvieratá. Areál však zároveň slúžil aj nemeckej armáde ako sklad zbraní.



Okrem Židov našli vo varšavskej zoo úkryt aj psychicky chorí ľudia i odbojári. Židov do zoo "pašoval" riaditeľ Žabiňski, ktorý ich z varšavského geta privážal skrytých pod rastlinným odpadom určeným na kŕmenie ošípaných chovaných v zoo pre okupačné nemecké jednotky.



Izraelský pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem udelil Žabiňským titul Spravodlivý medzi národmi za to, že ohrozili život členov vlastnej rodiny, aby zachránili životy nacistami prenasledovaných Židov.



Žabiňská-Zawadzká sa v roku 2017 vo Varšave zúčastnila na slávnostnom uvedení filmu Úkryt v zoo, v ktorom hlavnú postavu stvárnila Jessica Chastainová. Film bol nakrútený pod románu The Zookeeper's Wife z roku 2007, ktorý napísala americká spisovateľka Diane Ackermanová.