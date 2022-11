Zomrela diplomatka Fialková, ktorá pomohla Česku do EÚ a NATO

Velmi mě zarmoutila zpráva o náhlém odchodu velvyslankyně a významné diplomatky Kateřiny Fialkové. Pro českou diplomacii toho udělala mnoho. Pomohla přivést Česko do mezinárodních organizací a budovala naše jméno v NATO. Srdečnou a upřímnou soustrast rodině a blízkým. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 2, 2022

Praha 2. novembra (TASR) - V utorok 1. novembra náhle zomrela dlhoročná česká diplomatka a veľvyslankyňa vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku Kateřina Fialková. Po páde komunistického režimu v roku 1989 patrila k osobnostiam, ktoré priviedli Česko do medzinárodných organizácií. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správy Ministerstva zahraničných vecí ČR.napísal na sociálnej sieti Twitter český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.napísal o veľvyslankyni rezort zahraničných vecí. Stala sa prvou vysoko postavenou Češkou v NATO, kde pracovala v kabinete generálneho tajomníka Georga Robertsona.Fialková začala v českej diplomacii pracovať pred 30 rokmi. Podľa slov ministerstva budovala novú zahraničnú službu s odkazom na etické dedičstvo Masarykovej Prvej republiky a s hlboko prežívaným morálnym étosom, ktorý do nej vniesol prezident Václav Havel.Dlhoročná diplomatka napĺňala tieto ideály do posledného pracovného dňa, keď pripravovala akcie k sviatku 17. novembra, dodalo české ministerstvo zahraničných vecí.