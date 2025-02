Zomrela disidentka, ktorá v 1968 v Moskve protestovala proti invázii

Moskva/Praha 6. februára (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrela ruská disidentka Tatiana Bajevová, ktorá sa 25. augusta 1968 na Červenom námestí v Moskve zúčastnila na demonštrácii proti vpádu jednotiek Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa a proti potlačeniu Pražskej jari.



O jej smrti na sociálnych sieťach informovala spoločnosť Memorial, ktorá však nezverejnila, kedy a kde Bajevová zomrela. Správu o tom vo štvrtok prinieslo Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Na demonštrácii pod heslom Za vašu a našu slobodu, ktorá vošla do dejín ako akcia siedmich statočných, sa v skutočnosti zúčastnilo osem ľudí vrátane študentky Tatiany Bajevovej, ktorá mala vtedy 21 rokov.



Trestnému stíhaniu sa však ako jediná zo všetkých účastníkov akcie vyhla, keďže po zadržaní - po dohode s ostatnými účastníkmi, napr. Pavlom Litvinovom, Larisou Bogorazovou a Konstantinom Babickým - povedala, že na Červenom námestí bola v čase protestu náhodou.



Bajevovú milícia prepustila na slobodu. Neskôr ju však vylúčili zo štúdia v moskovskom Ústave histórie a archívnictva, a to bez práva na opätovné prijatie.



Pokračovala v aktivitách v oblasti ľudských práv a v disidentskom hnutí bola aktívna do svojho odchodu do emigrácie v USA v roku 1992. Od pádu Sovietskeho zväzu žila striedavo v Moskve a New Yorku.



Ako jediná účastníčka protestov sa nezúčastňovala na stretnutiach bývalých demonštrantov a neposkytovala ani rozhovory. Prahu navštívila až v auguste 2018, a to spolu s ďalšími dvoma demonštrantmi, ktorí sa dožili 50. výročia udalostí z roku 1968 – Pavlom Litvinovom a Viktorom Fajnbergom. Na českom ministerstve zahraničných vecí vtedy v mene všetkých "ôsmich statočných" prevzali ocenenie Gratias agit za šírenie dobrého mena Česka v zahraničí.



Demonštrácie neschválené príslušnými úradmi - najmä tie, ktoré kritizovali politiku ZSSR - boli v Sovietskom zväze zakázané. Akcia 25. augusta 1968 trvala len niekoľko minút, jej účastníkov zadržali a zbili. Následne bolo sedem osôb odsúdených na nepodmienečné tresty odňatia slobody, vyhnanstvo alebo nútené psychiatrické liečenie.