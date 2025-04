Zomrela exsekretárka nacistického tábora

Hamburg 8. apríla (TASR) - Vo veku 99 rokov zomrela bývalá sekretárka v koncentračnom tábore Stutthof, ktorá bola pravdepodobne poslednou osobou odsúdenou v Nemecku za zločiny spáchané počas holokaustu. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá doplnila, že Irmgard Furchnerová bola v roku 2022 odsúdená na dvojročný podmienečný trest za spoluúčasť na vražde viac ako 10.000 ľudí v tábore Stutthof v okupovanom Poľsku.



Smrť Furchnerovej - po desaťročiach prvej ženy, ktorá bola v Nemecku stíhaná za zločiny z obdobia nacizmu - potvrdila aj hovorkyňa súdu v meste Itzehoe na severe Nemecka, ktorý bývalú sekretárku odsúdil.



Furchnerová bola od júna 1943 do apríla 1945 zamestnaná ako sekretárka veliteľa tábora Paula Wernera Hoppeho. Jej manžel v tábore slúžil ako príslušník SS.



Odhaduje sa, že v tábore Stutthof neďaleko dnešného Gdanska zahynulo 65.000 ľudí vrátane židovských väzňov.



Furchnerová bola v čase spáchania svojich činov v tínedžerskom veku, preto ju súdil súd pre mladistvých. Súdnemu procesu sa pritom pokúsila vyhnúť - tesne pred jeho začiatkom v septembri 2021 utiekla z domova dôchodcov, kde žila. Polícia ju po niekoľkých hodinách zadržala v neďalekom Hamburgu.



Keď sa proces blížil ku koncu, Furchnerová vyjadrila ľútosť a súdu povedala, že „ľutuje všetko, čo sa stalo“. Sudca Dominik Gross pri vynášaní rozsudku konštatoval, že „nič, čo sa v Stutthofe dialo“, nebolo pre obžalovanú tajomstvom: „mimoriadne zlých (životných) podmienok pre väzňov“ si bola plne vedomá.



Nemecký najvyšší súd v roku 2024 potvrdil rozsudok o vine Furchnerovej. Predstavitelia židovskej komunity v Nemecku toto rozhodnutie ocenili.



„Nejde o to, aby bola do konca života za mrežami,“ povedal vtedy Josef Schuster, predseda Ústrednej rady Židov v Nemecku. „Ide o to, aby sa páchateľka musela zodpovedať za svoje činy a aby uznala, čo sa stalo a na čom sa podieľala.“



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) konštatoval, že čas na postavenie zločincov spojených s holokaustom pred súd sa dramaticky kráti: v posledných rokoch bolo niekoľko prípadov odložených, pretože obvinení buď zomreli, alebo už neboli fyzicky schopní postaviť sa pred súd.



Precedensom pre prípady podobné Furchnerovej bola kauza bývalého dozorcu v koncentračných táboroch Johna Demjanjuka, ktorý bol v roku 2011 odsúdený za účasť na vyvražďovaní nacistami.



Podľa dokumentačného centra Arolsen Archives bolo v Stutthofe a jeho 39 podtáboroch v rokoch 1939-45 väznených približne 110.000 ľudí z 28 krajín a takmer 65.000 z nich koncentračný tábor neprežilo. Väčšina bola zavraždená v plynových komorách.