Zomrela fotografka A. Kirchherrová, pomohla presláviť The Beatles

Berlín 16. mája - Vo veku 81 rokov zomrela v sobotu v Hamburgu nemecká fotografka Astrid Kirchherrová. Jej fotografie skupiny The Beatles zo začiatku 60. rokov pomohli tejto legendárnej kapele stať sa kultúrnymi ikonami. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa informácií, ktoré nemeckým médiám prezradili Kirchherrovej blízki, podľahla umelkyňa vážnemu ochoreniu.



Kirchherrová sa s členmi kapely The Beatles zoznámila a spriatelila ešte v začiatkoch ich hudobnej kariéry počas turné v Hamburgu. Jeden zo zakladajúcich členov skupiny Stuart Sutcliffe sa s Kirchherrovou zasnúbil a zostal s ňou žiť v Nemeckej spolkovej republike, kde však zakrátko zomrel na krvácanie do mozgu.



Ako pripomína agentúra, Kirchherrová bola s členmi The Beatles v kontakte aj po tom, ako sa celosvetovo preslávili.