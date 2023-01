Zomrela Francúzka označovaná za najstaršieho človeka na Zemi

Marseille 18. januára (TASR) - Vo veku 118 rokov zomrela francúzska rehoľníčka sestra André považovaná za najstaršieho človeka na Zemi. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Denník Le Figaro na svojom webe napísal, že sestra André, občianskym menom Lucile Randonová, zomrela v spánku v noci na utorok v domove dôchodcov Sainte-Catherine-Labouré v Toulone na juhu Francúzska, kde prežila viac ako 13 rokov.



"Zomrela o druhej ráno. Cítime veľký smútok, ale ona si to už priala, túžila sa pripojiť k svojmu milovanému bratovi. Pre ňu je to vyslobodenie," vysvetlil David Tavella, ktorý má na starosti komunikáciu v domove pre seniorov, kde sestra André žila.



Najstarším známym žijúcim človekom na svete bola sestra André od 19. apríla 2022, po smrti Kane Tanakaovej.



Tento svoj nový titul považovala sestra André za "pýchu", ale aj za "katastrofu", pričom položartom vravievala: "Boh na mňa zabudol."



Na svoje 118. narodeniny - vlani 11. februára - si však so svojimi gratulantmi pripila svojím obľúbeným koktailom z portského a čokolády.



Sestra André bola na sklonku života na invalidnom vozíku a bola nevidiaca a ľutovala, že prišla o časť svojich fyzických schopností.



"Hovorí sa, že práca zabíja, ale práve práca ma udržala pri živote, pracovala som až do svojich 108 rokov," uviedla podľa spravodajského webu Ouest France.



Lucile Randonová sa narodila 11. februára 1904 v meste Ales v departemente Gard v južnom Francúzsku. Narodila sa v protestantskej rodine. V mladosti pôsobila ako guvernantka a učiteľka, v 19 rokoch konvertovala na katolícku vieru a neskôr - ako 41-ročná vstúpila do rehole Milosrdných sestier. Mužské meno si zvolila na počesť jedného zo svojich troch bratov.