Paríž 7. septembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela francúzska sopranistka Christiane Eda-Pierreová. Bola prvou francúzskou speváčkou tmavej pleti, ktorá sa presadila na medzinárodnej opernej scéne a ktorá stvárnila širokú škálu rolí - od barokovej po súčasnú tvorbu.



Ako informovala agentúra AFP, Christiane Eda-Pierreová zomrela v nedeľu vo svojom dome v meste Deux-Sevres na západe Francúzska.



Narodila sa v roku 1932 na ostrove Martinik v karibskej oblasti. Umeniu sa venovala od útleho detstva - hre na klavír ju učila jej matka. Mnoho operných árií spoznala vďaka svojmu starému otcovi, ktorý bol milovníkom tohto žánru umenia. Jej teta Paulette Nardalová, spisovateľka a novinárka, bola prvou študentkou tmavej pleti na parížskej Sorbonne.



Po príchode do Paríža koncom 50. rokov sa Eda-Pierreová venovala štúdiu klavíra, neskôr - vďaka pomoci švajčiarskeho barytonistu Charla Panzeru študovala spev na prestížnej hudobnej škole Conservatoire de Paris, kde neskôr pôsobila aj ako pedagogička.



Debutovala v opere v Nice, kde spievala v opere Georgea Bizeta Lovci perál. Účinkovanie v Nice jej prinieslo rad veľkých rolí nielen v Paríži - vrátane prestížneho domu Opera Garnier -, ale aj v Londýne, New Yorku či Viedni.



Vrcholom jej kariéry bolo účinkovanie v Hoffmannových poviedkach od Jacqua Offenbacha, a to v réžii Patricea Chéreaua.



Skúsenosti s vystupovaním na prestížnych pódiách urobili z Eda-Pierreovej neúnavnú propagátorku umelcov tmavej pleti vo všetkých oblastiach. "Povedala by, že čím častejšie budú na pódiu, tým to bude normálnejšie," uviedla autorka jej biografie Catherine Marcelinová pre AFP.