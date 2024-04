Zomrela Hana Brejchová, preslávil ju film Lásky jednej plavovlásky

Praha 22. apríla (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrela česká herečka Hana Brejchová. Preslávila sa vďaka filmu Lásky jednej plavovlásky. Informoval o tom v pondelok český denník Blesk, ktorému správu o úmrtí potvrdila jej neter a taktiež herečka Tereza Brodská.



"Ja som sa túto smutnú správu dozvedela pred pár dňami od brata. A bohužiaľ vám ju môžem len potvrdiť," povedala zmienenému denníku Brodská.



Slávny film Lásky jednej plavovlásky natočil režisér Miloš Forman v roku 1965, keď mala Hana Brejchová len 18 rokov, pričom podľa portálu ČSFD to bola jej prvá rola.



Film bol vtedy nominovaný na Oscara, pričom Brejchová sprevádzala Formana na všetkých festivaloch. Forman bol v tom čase životným partnerom Haninej slávnejšej staršej sestry Jany, ktorú však do žiadneho svojho filmu neobsadil, pripomína Blesk.



Neskôr si Hana Brejchová si zahrala aj v ďalších filmoch či seriáloch, stvárnila napríklad servírku v seriále Cirkuse Humberto. Objavila sa aj v ďalšom Formanovom filme – oscarovom Amadeovi.



So svojou sestrou herečkou Janou Brejchovou (84) sa však už mnoho rokov nestýkali. "Mamičke to oznamovať nebudem. Dlhé roky sa s Hanou nevideli. Mamička je vážne chorá a ja nechcem, aby jej táto správa ešte prihoršila," povedala Brodská českému denníku Aha! na margo úmrtia svojej tety.



Po roku 1989 sa Hana Brejchová rozhodla venovať podnikaniu, objavila sa však aj potom ešte v niekoľkých filmoch, napríklad v nie príliš úspešnej komédii Divoké pivo. Neskôr sa stiahla do ústrania. V roku 2009 takmer uhorela pri požiari vo svojom pražskom byte. Požiar, ktorý vznikol zrejme v dôsledku nedbalého zaobchádzania so sviečkou, vtedy zničil prakticky celé zariadenie bytu.