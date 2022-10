Zomrela herečka A.Lansburyová, známa zo seriálu To je vražda, napísala

Los Angeles 11. októbra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrela v utorok herečka Angela Lansburyová, ktorá sa preslávila najmä rolou spisovateľky Jessicy Fletcherovej v americkom televíznom seriáli To je vražda, napísala. Oznámila to jej rodina. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Angely Lansburyová podľa vyhlásenia jej troch detí "pokojne skonala v spánku vo svojom dome v Los Angeles". O päť dní by oslávila 97 rokov.



Hviezda britského pôvodu, ktorá stvárnila rôzne nezabudnuteľné televízne úlohy, bola tiež veľmi úspešnou divadelnou herečkou a päťnásobnou laureátkou prestížnej divadelnej ceny Tony. Bola aj trikrát nominovaná na Oscara.



Lansburyovej však najväčšiu slávu priniesol zmienený televízny seriál To je vražda, napísala a rola spisovateľky detektívnych románov a amatérskej detektívky Jessicy Fletcherovej, vdovy v strednom veku a bývalej suplujúcej učiteľky žijúcej v prímorskej dedinke Cabot Cove v štáte Maine. Seriál sa na stanici CBS vysielal v rokoch 1984 až 1996.



"Okrem troch detí, Anthonyho, Deirdre a Davida, po nej zostali tri vnúčatá, Peter, Katherine a Ian, päť pravnúčat a jej brat, producent Edgar Lansbury," uvádza sa vo vyhlásení rodiny.