Zomrela herečka Jana Šulcová, mala 76 rokov

Praha 28. júla (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrela v piatok česká herečka Jana Šulcová, ktorá hrala v kultových českých snímkach S tebou mě baví svět, Byl jednou jeden dům alebo My všichni školou povinní. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu českého denníka Blesk.



Prvé správy o herečkinom úmrtí zverejnili na sociálnych sieťach herci Jakub Wehrenberg a Matouš Rajmont. Neskôr túto informáciu potvrdila Blesku aj Šulcovej dcéra Rozálie Víznerová.



Príčinu smrti podľa televízie Nova rodina nezverejnila.



Šulcová trpela počas uplynulých 20 rokov viacerými zdravotnými problémami. Najprv absolvovala náročnú operáciu štítnej žľazy. V dôsledku liečby mala potom problémy so zrakom a museli jej operovať oko.



"Oko mi museli celé vybrať a zasa vložiť späť. Logicky ostalo väčšie, takže pár mesiacov po operácii to vyzeralo otrasne," povedala vtedy pre Aha!. Po tejto operácii skončila na psychiatrii.



V roku 2014 jej operovali nohu a pri viacerých pádoch v ďalších rokoch utrpela rozličné iné zranenia. Šulcová na čas podľahla alkoholu – po tom, čo od nej odišiel manžel, herec Oldřich Vízer. K jej ťažkému rozpoloženiu prispel aj nedostatok hereckých rolí po roku 1989. Začala brať tiež antidepresíva, ale zo závislostí sa postupne vyliečila.