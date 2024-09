Zomrela Maggie Smith, profesorka McGonagallová z Harryho Pottera

Londýn 27. septembra (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrela v piatok britská herečka Maggie Smithová. Preslávila sa najmä úlohou grófky Violet Crawleyovej v seriáli Panstvo Downton a rolou profesorky McGonagallovej v sérii filmov o Harrym Potterovi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Synovia Smithovej vo vyhlásení uviedli, že herečka zomrela v piatok ráno v londýnskej nemocnici. "Zanechala po sebe dvoch synov a päť milujúcich vnúčat, ktorí sú zdrvení stratou výnimočnej matky a starej mamy," ozrejmili vo vyhlásení, ktoré vydali prostredníctvom publicistky Clair Dobbsovej.



Maggie Smithovú mnohí považovali za najvýznamnejšiu britskú herečku svojej generácie, do ktorej patria aj mená ako Vanessa Redgraveová či Judi Denchová.



V roku 1969 získala herečka prvého Oscara za film The Prime of Miss Jean Brodie za najlepší ženský herecký výkon a ďalšieho dostala v roku 1978 za vedľajšiu ženskú rolu vo filme California Suite. Okrem toho získala aj cenu Britskej akadémie (BAFTA).