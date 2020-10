AGENT 007 SMÚTI: Zomrela legendárna Bond girl

New York 13. októbra (TASR) - Britská herečka a výtvarníčka Margaret Nolanová, ktorá mala pamätnú úlohu v klasickej bondovke Goldfinger (1964), zomrela vo veku 76 rokov. Informovala o tom v noci na utorok tlačová agentúra DPA.



Príčina jej smrti nebola bezprostredne známa. Herečkino úmrtie oznámil režisér Edgar Wright, ktorý nedávno s Nolanovou spolupracoval na psychologickom horore Last Night in Soho. Film má mať premiéru na budúci rok v apríli.



Nolanová sa v zmienenom treťom pokračovaní špionážnej série o tajnom agentovi Jamesovi Bondovi, ktorého stvárnil Sean Connery, objavila v úlohe ženy Dink. Účinkovala aj v ikonickom filme Ťažký deň (1964) po boku členov skupiny The Beatles.



Nolanová sa narodila 29. októbra 1943 v anglickom grófstve Somerset a kariéru začínala ako modelka. Neskôr hrala v desiatkach filmov a rozličných televíznych projektov. Jej herecká kariéra trvala takmer šesť desaťročí.