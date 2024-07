Vo veku 75 rokov zomrela herečka Shelley Duvallová

Shelley Duvallová (vľavo) a Robert Altman sa prechádzajú po bulvári Croisette vo francúzskom Cannes v máji 1974. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 23. mája 1977 herečka Shelley Duvallová v Cannes, Francúzsko. Foto: TASR/AP

Shelley Duvallová pózuje fotografom na 30. filmovom festivale v Cannes vo Francúzsku 27. mája 1977. Foto: TASR/AP

Los Angeles 11. júla (TASR) — Vo veku 75 rokov zomrela vo štvrtok americká herečka Shelley Duvallová, známa najmä úlohou manželky neúspešného spisovateľa v horore Osvietenie režiséra Stanleyho Kubricka. Časopisu Hollywood Reporter to oznámil jej partner, hudobník Dan Gilroy, podľa ktorého skonala v spánku vo svojom dome v meste Blanco v americkom štáte Texas na komplikácie spôsobené cukrovkou. Informovala o tom agentúra AFP.Duvallová sa narodila 7. júla 1949 v meste Fort Worth v Texase. Pre svet filmu ju "objavil" režisér Robert Altman, ktorý ju obsadil do čiernej komédie Brewster McCloud (1970), hoci v tom čase predávala kozmetiku v obchodnom dome a nemala žiadne herecké skúsenosti.S Altmanom nakrútila celkom sedem filmov, vrátane westernu McCabe a pani Millerová (1971), kriminálnej drámy Zlodeji ako my (1974), hudobného filmu Nashville (1975) a psychologickej drámy Tri ženy (1977). Za posledne menovanú snímku získala Duvallová cenu pre najlepšiu herečku na filmovom festivale v Cannes a bola nominovaná na britskú cenu BAFTA.O Altmanomovi v roku 1977 pre The New York Times povedala, že jejdodala.Jednu z najznámejších rolí mala Duvallová v horore Osvietenie (1980), ktorý nakrútil režisér Stanley Kubrick podľa románovej predlohy Stephena Kinga. Stvárnila v ňom Wendy Torranceovú, ktorú spolu s jej malým synom terorizuje v opustenom horskom hoteli jej manžel, neúspešný spisovateľ v podaní Jacka Nicholsona.Duvallová v roku 1981 pre magazín People povedala, že 13-mesačné nakrúcanie bolo vyčerpávajúce a Kubrick ju nechal. Scéna, v ktorej sa Nicholsonova postava vyhráža Duvallovej bejzbalovou pálkou, sa podľa herečky opakovala 127-krát, kým bol Kubrick spokojný.V 70. rokoch Duvallová spolupracovala aj s tretím známym režisérom Woodym Allenom — zahrala si v jeho oscarovom filme Annie Hallová (1977).V druhej polovici 80. rokov sa pustila do produkcie televíznych programov zameraných na deti a mládež. Bola autorkou programov Faerie Tale Theater (1982 – 1987), Tall Tales & Legends (1985 – 1987) a Nightmare Classics (1989).Po účinkovaní v nezávislom filme Manna from Heaven (2002) oznámila, že končí s herectvom. V roku 2016 v talkshow Dr. Phil povedala, že trpí duševnou poruchou. V roku 2023 sa k herectvu vrátila v horore Forest Hills.Duvallová sa v roku 1970 vydala za umelca Bernarda Sampsona, ale ich manželstvo vydržalo iba štyri roky. Od roku 1989 až do svojej smrti žila s hudobníkom Danom Gilroyom. Bola bezdetná.