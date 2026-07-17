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Zomrela írska oscarová herečka Brenda Frickerová, mala 81 rokov
Frickerová získala Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe v roku 1990 za stvárnenie matky Christyho Browna (Daniel Day-Lewis) vo filme Moja ľavá noha.
Autor TASR
Dublin 17. júla (TASR) - Írska oscarová herečka Brenda Frickerová, známa najmä úlohami vo filmoch Moja ľavá noha a Sám doma 2, zomrela vo veku 81 rokov. Oznámil to v piatok jej agent Phil Belfield, píše TASR na základe správy televízie BBC.
Frickerová získala Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe v roku 1990 za stvárnenie matky Christyho Browna (Daniel Day-Lewis) vo filme Moja ľavá noha. V roku 2010 stvárnila úlohu ženy s holubmi v newyorskom Central Parku v pokračovaní filmu Sám doma.
„Bolo mi cťou ju poznať, milovať a pracovať s ňou a vždy bude mať miesto v mojom srdci a v srdci mnohých filmových a televíznych fanúšikov na celom svete,“ uviedol Belfield s tým, že herečka zomrela po dlhšom období zlého zdravotného stavu.
Frickerová sa narodila v írskom Dubline a svoju hereckú kariéru odštartovala úlohami v televízii a v divadle. Do histórie sa zapísala v roku 1990, keď sa stala prvou írskou herečkou, ktorá získala Oscara. Porazila vtedy viaceré hollywoodske hviezdy vrátane Julie Robertsovej či Angelicy Hustonovej.
Frickerová získala Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe v roku 1990 za stvárnenie matky Christyho Browna (Daniel Day-Lewis) vo filme Moja ľavá noha. V roku 2010 stvárnila úlohu ženy s holubmi v newyorskom Central Parku v pokračovaní filmu Sám doma.
„Bolo mi cťou ju poznať, milovať a pracovať s ňou a vždy bude mať miesto v mojom srdci a v srdci mnohých filmových a televíznych fanúšikov na celom svete,“ uviedol Belfield s tým, že herečka zomrela po dlhšom období zlého zdravotného stavu.
Frickerová sa narodila v írskom Dubline a svoju hereckú kariéru odštartovala úlohami v televízii a v divadle. Do histórie sa zapísala v roku 1990, keď sa stala prvou írskou herečkou, ktorá získala Oscara. Porazila vtedy viaceré hollywoodske hviezdy vrátane Julie Robertsovej či Angelicy Hustonovej.