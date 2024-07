Zomrela írska radikálna spisovateľka Edna O'Brienová

Dublin 28. júla (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrela radikálna írska spisovateľka Edna O'Brienová, ktorej prelomový prvý román bol v jej rodnej krajine zakázaný. Oznámilo to v nedeľu vydavateľstvo Faber & Faber, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Zomrela pokojne v sobotu 27. júla po dlhej chorobe," uvádza sa vo vyhlásení vydavateľstva zverejnenom na sociálnej sieti X. Vydavateľstvo ju zároveň označilo za "jednu z najväčších spisovateliek našej doby".



Román "The Country Girls" (1960) o sexuálnom zasvätení vzdorovitých katolíckych dievčat, ktorý vznikol na základe O'Brienovej zážitkov z detstva, je v súčasnosti v modernej írskej literatúre symbolom prelomenia spoločenských a sexuálnych tabu.



O'Brienová sa narodila v roku 1930 v prísnej katolíckej farmárskej rodine v západoírskom grófstve Clare. Jej otec bol alkoholik a matka považovala písanie za hriech, čo prispelo k jej smutnému, osamelému detstvu.



Vzdelanie získala v kláštornej škole a potom v Dubline, kde v roku 1950 absolvovala štúdium farmácie. V tom čase objavila vášeň pre tvorbu Leva Tolstého, Francisa Scotta Fitzgeralda a Thomasa Stearnsa Eliota.



Vo svojich ďalších románoch, poviedkach, divadelných hrách a knihách literatúry faktu sa O'Brienová ponorila hlboko do írskej psychiky a získala množstvo ocenení.



V roku 2018 dostala prestížnu cenu PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature, ktorú jej udelili za prelomenie "spoločenských a sexuálnych bariér pre ženy v Írsku i mimo neho".



V roku 2021 jej Francúzsko udelilo Rad umenia a literatúry - najvyššie kultúrne vyznamenanie v krajine.