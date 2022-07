Zomrela Ivana Trumpová, prvá manželka Donalda Trumpa

New York 14. júla (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrela Ivana Trumpová, prvá manželka amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom samotný Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social, píše agentúra AP.



"S veľkým zármutkom oznamujem všetkým, ktorí ju milovali, pričom ich je mnoho, že Ivana Trumpová zomrela vo svojom dome v meste New York," napísal Trump. "Bola to úžasná, krásna a ohromná žena, ktorá viedla inšpiratívny život. Jej pýchou a radosťou boli jej tri deti – Donald mladší, Ivanka, Eric. Bola na nich taká hrdá, ako sme na ňu boli hrdí my všetci. Odpočívaj v pokoji, Ivana!" dodal.



Vyhlásenie k úmrtiu Trumpovej vydala aj jej rodina. "S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustila naša milovaná matka Ivana Trumpová. Naša matka bola neuveriteľnou ženou – obratnou podnikateľkou, športovkyňou svetového formátu, oslnivou kráskou, starostlivou matkou a priateľkou," uviedli pozostalí vo vyhlásení. "Utiekla pred komunizmom a prijala túto krajinu... Svojim deťom vštepovala pevnú vôľu, neoblomnosť, súcit aj odhodlanie. Bude nesmierne chýbať svojej matke, trom deťom a desiatim vnúčatám," dodali.



Príčinu úmrtia dosiaľ nezverejnili.



Trumpová, rodená Zelníčková, pochádzala zo Zlína, v mladosti bola lyžiarkou. Za Donalda Trumpa sa vydala v roku 1977, bol jej druhým manželom. Pár tvorili do začiatku 90. rokoch minulého storočia. Rozviedli sa v roku 1992, pričom ich vypätému rozvodu predchádzal Trumpov vzťah s Marlou Maplesovou, jeho nasledovnou manželkou. V posledných rokoch však mali exmanželia Trumpovci dobré vzťahy, pričom Ivana v roku 2017 vo svojej knihe uviedla, že sa s Donaldom raz týždenne rozpráva.