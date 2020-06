Zomrela sestra Johna F. Kennedyho, ako posledná zo súrodencov

New York 18. júna (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela v stredu Jean Kennedyová Smithová, najmladšia sestra a posledná pozostalá zo súrodencov bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. S odvolaním sa na denník The New York Times o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.



Smithovej dcéra Kym spresnila, že jej matka zomrela vo svojom dome v newyorskej časti Manhattan.



Jean Kennedyová Smithová pôsobila počas funkčného obdobia bývalého amerického prezidenta Billa Clintona päť rokov ako veľvyslankyňa v Írsku.



Bola aj zakladateľkou programu pre umelecké vzdelávanie Very Special Arts (VSA), ktorý podporuje umelcov s telesným či mentálnym postihnutím.