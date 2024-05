Zomrela kanadská nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Alice Munroová

Ottawa 14. mája (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela kanadská spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Alice Munroová, prirovnávaná často k ruskému klasikovi a majstrovi poviedkového žánru Antonovi Čechovovi, informuje TASR.



Munroová, ktorá získala Nobelovu cenu za literatúru v roku 2013 a medzinárodnú Man Bookerovu cenu v roku 2009, trpela v posledných rokoch demenciou. Podľa denníka Globe and Mail zomrela v pondelok neskoro večer v opatrovateľskom dome v kanadskej provincii Ontário.



Narodila sa v roku 1931 vo Winghame (Ontário). Písať začala ako tínedžerka, ale prvú zbierku poviedok - Tanec veselých tieňov - vydala až na prahu štyridsiatky.



V rodnom Ontáriu sa odohráva aj väčšina Monroovej próz. Jej poviedka The Bear Came Over the Mountain bola roku 2006 sfilmovaná režisérkou Sarah Polleyovou pod názvom Away from Her (v slovenskej distribúcii uvádzaný ako Ďaleko od nej). Film bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší adaptovaný scenár.



Monroová bývala označovaná za "majsterku súčasnej poviedky" s výnimočne vyvinutým pozorovacím talentom a štýlovo sa blížiacu k ruskému prozaikovi Čechovovi. Pre svoju citlivosť k sociálnym problémom bývala prirovnávaná nielen k spomínanému Čechovovi, ale v americkom kontexte i k tradícii južanskej literatúry realizmu.



Stala sa vôbec prvou Kanaďankou, ktorá získala Nobelovu cenu, a trinástou ženou ocenenou za literatúru.



V slovenskom preklade jej vyšli knihy Nenávisť, priateľstvo, zvádzanie, láska, manželstvo; Ako o život; Láska dobrej ženy; či Na úteku.