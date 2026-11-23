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Zomrela Lydia Tischlerová, ktorá prežila holokaust
Za prínos k pripomínaniu holokaustu a pre detskú psychoterapiu jej britská princezná Anna začiatkom tohto roka udelila vyznamenanie člena Rádu britského impéria (MBE).
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrela Lydia Tischlerová, ktorá za druhej svetovej vojny prežila väznenie v koncentračných táboroch a po príchode do Británie zasvätila viac ako šesť desaťročí práci detskej psychologičky a vzdelávaniu o holokauste. Zomrela v noci na 20. novembra, informovala v pondelok agentúra DPA.
Za prínos k pripomínaniu holokaustu a pre detskú psychoterapiu jej britská princezná Anna začiatkom tohto roka udelila vyznamenanie člena Rádu britského impéria (MBE). Po slávnostnom odovzdávaní tohto vyznamenania na hrade Windsor Tischlerová pre agentúru Press Association uviedla, že jej odkazom pre budúce generácie je pomôcť ľuďom pochopiť, čo vedie k nenávisti medzi nimi a k presvedčeniu, že môžu druhých likvidovať.
Tischlerová pochádzala z Ostravy, ktorá bola v čase jej narodenia súčasťou bývalého Československa. Do Británie prišla ako utečenkyňa v roku 1945 po tom, ako prežila hrôzy geta v Terezíne, väznenie v koncentračnom tábore Auschwitz a v tábore nútených prác v Oederane, pobočnom tábore koncentračného tábora Flossenbürg. V Auchwitzi spolu so sestrou museli kopať zákopy. Ich matku tam zavraždili.
V Británii sa Tischlerová vzdelávala u psychoanalytičky Anny Freudovej a viac ako 60 rokov pracovala ako detská psychologička. V psychiatrickom zariadení Cassel Hospital v londýnskej štvrti Richmond pôsobila 23 rokov.
Neskôr sa vrátila do Česka, kde založila vzdelávací program v oblasti detskej psychoterapie a odovzdávala svoje skúsenosti mladším terapeutom.
Počas svojho života opakovane zdôrazňovala význam vzdelávania o holokauste a zúčastňovala sa na pietnych podujatiach a spomienkových akciách. Začiatkom tohto roka, pri príležitosti národného dňa spomienky na obete holokaustu Jom ha-šoa, bola aj na zhromaždení pred britským parlamentom v Londýne. Na mieste plánovaného pamätníka a vzdelávacieho centra o holokauste rozprávala deťom zo židovských základných škôl o svojich zážitkoch.
Za prínos k pripomínaniu holokaustu a pre detskú psychoterapiu jej britská princezná Anna začiatkom tohto roka udelila vyznamenanie člena Rádu britského impéria (MBE). Po slávnostnom odovzdávaní tohto vyznamenania na hrade Windsor Tischlerová pre agentúru Press Association uviedla, že jej odkazom pre budúce generácie je pomôcť ľuďom pochopiť, čo vedie k nenávisti medzi nimi a k presvedčeniu, že môžu druhých likvidovať.
Tischlerová pochádzala z Ostravy, ktorá bola v čase jej narodenia súčasťou bývalého Československa. Do Británie prišla ako utečenkyňa v roku 1945 po tom, ako prežila hrôzy geta v Terezíne, väznenie v koncentračnom tábore Auschwitz a v tábore nútených prác v Oederane, pobočnom tábore koncentračného tábora Flossenbürg. V Auchwitzi spolu so sestrou museli kopať zákopy. Ich matku tam zavraždili.
V Británii sa Tischlerová vzdelávala u psychoanalytičky Anny Freudovej a viac ako 60 rokov pracovala ako detská psychologička. V psychiatrickom zariadení Cassel Hospital v londýnskej štvrti Richmond pôsobila 23 rokov.
Neskôr sa vrátila do Česka, kde založila vzdelávací program v oblasti detskej psychoterapie a odovzdávala svoje skúsenosti mladším terapeutom.
Počas svojho života opakovane zdôrazňovala význam vzdelávania o holokauste a zúčastňovala sa na pietnych podujatiach a spomienkových akciách. Začiatkom tohto roka, pri príležitosti národného dňa spomienky na obete holokaustu Jom ha-šoa, bola aj na zhromaždení pred britským parlamentom v Londýne. Na mieste plánovaného pamätníka a vzdelávacieho centra o holokauste rozprávala deťom zo židovských základných škôl o svojich zážitkoch.