Zomrela režisérka komédie S tebou mě baví svět Marie Poledňáková

Profil režisérky Marie Poledňákovej

Marie Poledňáková, vlastným menom Marie Jandová, sa narodila 7. septembra 1941 v Strakoniciach, ale vyrastala v mestečku Nepomuk pri Plzni. Rodina sa v roku 1948 presťahovala do Prahy. Otec Otto Janda bol profesorom ekonómie. V 50. rokoch minulého storočia počas komunistických represií mu hrozilo uväznenie, ktorému sa napokon vyhol, namiesto pôvodnej profesie sa však musel zamestnať ako baník.



Podobný osud stretol aj jeho dcéru, ktorá síce úspešne ukončila gymnázium, ale nedostala odporúčanie na vysokú školu. Zamestnala sa v Ústave fotografickej chémie, neskôr manuálne pracovala v továrni.



Kľúčové pre ňu bolo stretnutie s vtedy ešte len začínajúcim televíznym tvorcom Jaroslavom Dietlom, ktorý jej ponúkol prácu v televízii, kde Marie Poledňáková pracovala od roku 1961 ako asistentka scény a réžie, pričom v tomto čase televízia vysielala naživo. Zároveň študovala dramaturgiu na Divadelnej fakulte Akademie múzických umění (DAMU).



Štúdium skončila v roku 1970, čím sa začalo jej televízne pôsobenie v pozícii scenáristky a režisérky. Spočiatku sa venovala skôr historickým a psychologickým námetom, napríklad v snímke Včera a dnes z roku 1971, pod ktorú sa podpísala ako scenáristka i režisérka.



Nakrúcanie podľa vlastného scenára sa u Poledňákovej stalo pravidlom aj v prípade ďalších diel. Uplatnila ho tiež pri svojej prvej rodinnej komédii Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). Vďaka dojemnému príbehu a spontánnym hereckým výkonom Tomáša Holého sa komédia stala jedným z najobľúbenejších a najčastejšie reprízovaných televíznych filmov. Už po roku nasledovalo pokračovanie Jak dostat tatínka do polepšovny.



Obe komédie dostali v roku 1979 ceny za najlepší scenár a réžiu na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo. A z Tomáša Holého sa stala detská hviezda.



Po filme Kotva u přívozu (1980) sa Poledňáková opäť vrátila k práci s detskými hercami. Práve ich výkony osviežili komédiu S tebou mě baví svět z roku 1982, ktorú už mohli vidieť aj diváci v kinách. Poledňákovej filmový debut situovaný do prostredia romantickej zimnej prírody zaznamenal úspech v podobe Zvláštnej ceny na Medzinárodnom filmovom festivale v Gijóne v roku 1983.



V rokoch 1983 – 1989 pôsobila ako režisérka vo Filmovom štúdiu Barrandov a nakrútila snímky Zkrocení zlého muže (1986) a Dva lidi v ZOO (1989). V 90. rokoch minulého storočia začala podnikať v mediálnej oblasti. V roku 2006 sa vrátila k filmovaniu rodinnou komédiou Jak se krotí krokodýli a nakrútila aj filmy Líbáš jako Bůh (2009) a Líbáš jako ďábel (2012).



Ďalšie tvorivé plány režisérky Marie Poledňákovej zmarila mozgová mŕtvica, ktorá ju postihla v roku 2016.



Film S tebou mě baví svět získal v roku 1998 titul najlepšej českej veselohry 20. storočia – stalo sa tak pri príležitosti 100. výročia českej kinematografie. O dva roky neskôr detskí diváci v hlasovaní udelili komédii aj cenu Zlaté jablko za najúspešnejší detský film.

