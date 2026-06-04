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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela autorka komiksu a filmu Persepolis
Podporovala mnohých iránskych umelcov väznených vo svojej vlasti a zúčastňovala sa na demonštráciách na ich podporu.
Autor TASR
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Paríž 4. júna (TASR) - Vo veku 56 rokov zomrela francúzska ilustrátorka, autorka kníh pre deti a režisérka iránskeho pôvodu Marjane Satrapiová, ktorá sa celosvetovo preslávila komiksom a filmom Persepolis. Agentúra AFP o tom vo štvrtok informovala na základe správy od osoby zo Satrapiovej blízkeho okolia, píše TASR.
„Marjane Satrapiová zomrela od žiaľu niečo vyše roka po smrti Mattiasa Ripu, svojho manžela a životnej lásky,“ uvádza sa vo vyhlásení zaslanom AFP. Producent, herec a scenárista Ripa zomrel 8. apríla 2025.
Satrapiová je autorkou niekoľkých komiksov a filmov vrátane adaptácie vlastného štvorzväzkového komiksu Persepolis. Tento celovečerný animovaný film získal v roku 2007 Cenu poroty na filmovom festivale v Cannes a bol nominovaný aj na americkú filmovú cenu Oscar.
Komiks i film Persepolis rozprávajú Satrapiovej osobný príbeh zhruba od jej ôsmich rokov: dej sa začína v roku 1978 v Teheráne a odohráva sa až do polovice 90. rokov. Iránske dievča, ktoré sníva o tom, že sa stane záchrankyňou svojej vojnou zničenej krajiny, je svedkom revolúcie a pádu šacha. Potom prichádza ustanovenie islamskej republiky a s ním aj povinné nosenie hidžábu. Po začiatku vojny Iránu proti Iraku ju rodičia pošlú do Európy. Tam zažije druhú revolúciu: revolúciu dospievania.
Satrapiová prežila svoje detstvo a ranú mladosť v Iráne. Vo Francúzsku žila od roku 1994 a v roku 2006 tam získala aj občianstvo. V januári 2025 odmietla francúzske vysoké štátne vyznamenanie - Rad Čestnej légie, pričom ako dôvod uviedla svoju „pripútanosť“ ku krajine, kde sa narodila, ale aj postoj Francúzska voči Iránu, ktorý označila za pokrytecký. Poukázala v tejto súvislosti na to, že „mladým Iráncom túžiacim po slobode, disidentom, umelcom, sú odmietané víza“, zatiaľ čo deti „iránskych oligarchov sa bez problémov prechádzajú po Paríži či (stredomorskom letovisku) Saint-Tropez“.
Satrapiová bola veľkou kritičkou iránskeho vedenia a vo francúzskych médiách obhajovala práva iránskych žien a hnutia, ktoré sa v Iráne zrodilo po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej za nesprávne nasadený hidžáb. Podporovala mnohých iránskych umelcov väznených vo svojej vlasti a zúčastňovala sa na demonštráciách na ich podporu.
„Marjane Satrapiová zomrela od žiaľu niečo vyše roka po smrti Mattiasa Ripu, svojho manžela a životnej lásky,“ uvádza sa vo vyhlásení zaslanom AFP. Producent, herec a scenárista Ripa zomrel 8. apríla 2025.
Satrapiová je autorkou niekoľkých komiksov a filmov vrátane adaptácie vlastného štvorzväzkového komiksu Persepolis. Tento celovečerný animovaný film získal v roku 2007 Cenu poroty na filmovom festivale v Cannes a bol nominovaný aj na americkú filmovú cenu Oscar.
Komiks i film Persepolis rozprávajú Satrapiovej osobný príbeh zhruba od jej ôsmich rokov: dej sa začína v roku 1978 v Teheráne a odohráva sa až do polovice 90. rokov. Iránske dievča, ktoré sníva o tom, že sa stane záchrankyňou svojej vojnou zničenej krajiny, je svedkom revolúcie a pádu šacha. Potom prichádza ustanovenie islamskej republiky a s ním aj povinné nosenie hidžábu. Po začiatku vojny Iránu proti Iraku ju rodičia pošlú do Európy. Tam zažije druhú revolúciu: revolúciu dospievania.
Satrapiová prežila svoje detstvo a ranú mladosť v Iráne. Vo Francúzsku žila od roku 1994 a v roku 2006 tam získala aj občianstvo. V januári 2025 odmietla francúzske vysoké štátne vyznamenanie - Rad Čestnej légie, pričom ako dôvod uviedla svoju „pripútanosť“ ku krajine, kde sa narodila, ale aj postoj Francúzska voči Iránu, ktorý označila za pokrytecký. Poukázala v tejto súvislosti na to, že „mladým Iráncom túžiacim po slobode, disidentom, umelcom, sú odmietané víza“, zatiaľ čo deti „iránskych oligarchov sa bez problémov prechádzajú po Paríži či (stredomorskom letovisku) Saint-Tropez“.
Satrapiová bola veľkou kritičkou iránskeho vedenia a vo francúzskych médiách obhajovala práva iránskych žien a hnutia, ktoré sa v Iráne zrodilo po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej za nesprávne nasadený hidžáb. Podporovala mnohých iránskych umelcov väznených vo svojej vlasti a zúčastňovala sa na demonštráciách na ich podporu.