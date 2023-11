Zomrela Maryanne Trumpová Barryová, staršia sestra Donalda Trumpa

Washington 14. novembra (TASR) - Maryanne Trumpová Barryová, staršia sestra amerického exprezidenta Donalda Trumpa a bývalá federálna sudkyňa, zomrela vo veku 86 rokov, potvrdil v pondelok syn bývalého prezidenta Donald Trump mladší. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



"Keď som sem dnes ráno prišiel, dozvedel som sa, že moja teta zomrela," povedal Donald Trump mladší novinárom pred budovou súdu na newyorskom Manhattane, kde vypovedal v občianskoprávnom procese svojho otca vo veci podvodu.



"S jej vnukom sme si veľmi blízki, stále sa stretávame, a tak je to samozrejme ťažký deň, ale bohužiaľ je to tak," povedal.



Trumpová Barryová zomrela vo svojom dome na Manhattane a podľa správ médií ju našli v pondelok skoro ráno.



Newyorská polícia uviedla, že 86-ročnú ženu našli v bezvedomí a bez reakcie v spálni bytu na Piatej Avenue a neskôr potvrdili jej smrť. Keďže prebiehalo vyšetrovanie, jej totožnosť nemohla byť bezprostredne zverejnená, uviedla polícia.



Trumpovú Barryovú vymenoval v roku 1983 vtedajší prezident Ronald Reagan za sudkyňu okresného súdu v New Jersey, neskôr sa stala sudkyňou federálneho odvolacieho súdu. Do dôchodku odišla v roku 2019. Zanechala po sebe jedného syna.