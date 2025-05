ZOMRELA NAJSTARŠIA OSOBA NA SVETE: Mníška mala až 116 rokov

Brazília 1. mája (TASR) - Vo veku 116 rokov zomrela v stredu brazílska mníška Inah Canabarrová Lucasová, ktorá bola aktuálne považovaná za najstaršiu osobu na svete. Vysokého veku sa dožila napriek značnej krehkosti v rannom detstve a svoju dlhovekosť pripisovala duchovnému životu, píše TASR podľa agentúry AFP.



Pomyselný titul najstaršej žijúcej osoby na svete teraz pripadol 115-ročnej Britke Ethel Caterhamovej, ako vyplýva z údajov americkej Gerontologickej výskumnej skupiny (GRG) i databázy LongeviQuest. Najstaršou žijúcou Brazílčankou sa zase teraz stala 114-ročná Izabel Rosa Pereirová, približuje agentúra DPA.



Canabarrová Lucasová sa narodila 8. júna 1908. Najstarším žijúcim človekom na svete bola od januára - po smrti Japonky Tomiko Itookaovej, ktorá sa taktiež dožila 116 rokov. Úmrtie brazílskej mníšky oznámila v stredu jej kongregácia v meste Porto Alegre, pričom sa poďakovala za jej „obetavosť a oddanosť“,



Canabarrová Lucasová bola podľa portálu LongeviQuest krehké dieťa a mnohí pochybovali, že sa dožije dospelosti. Mníškou sa stala v roku 1934, a teda v medzivojnovom období, keď mala 26 rokov.



Hoci o sebe tvrdila, že sa narodila 27. mája 1908, výskumom sa podľa LongeviQuestu i GRG zistilo, že to bolo pravdepodobne až o 11 dní neskôr. Svoju dlhovekosť pripisovala Bohu. „On je tajomstvom života. On je tajomstvom všetkého,“ hovorila. Pri príležitosti 110. narodenín jej udelil požehnanie nedávno zosnulý pápež František.



Canabarrová Lucasová je podľa LongeviQuest 15. najstaršou zdokumentovanou osobou v dejinách a druhou vôbec najstaršou mníškou na svete, a to po Francúzke Lucile Randonovej, ktorá sa dožila 118 rokov, pričom zomrela v roku 2023.



Vôbec najstaršou osobou v dejinách bola Francúzka Jeanne Calmentová, ktorá zomrela v roku 1997 vo veku 122 rokov.