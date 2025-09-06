Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Zomrela novinárka a aktivistka za ľudské práva Ruth Weissová

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V roku 2023 Weissová vystúpila na pôde krajinského parlamentu Severného Porýnia-Vestfálska na Deň pamiatky obetí holokaustu.

Autor TASR
Norimberg 6. septembra (TASR) - Nemecká novinárka a ľudskoprávna aktivistka Ruth Weissová zomrela vo veku 101 rokov, vyplýva z piatkového vyhlásenia mesta Fürth neďaleko Norimbergu na juhu krajiny, kde žila. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Starosta spomínaného mesta Thomas Jung ocenil Weissovú ako jednu z najvýznamnejších žien a osobností v histórii Fürthu.

Až do svojho pokročilého veku sa neúnavnou energiou zasadzovala za spravodlivosť a vystupovala proti nenávisti a útlaku, ako aj za mier a slobodu, povedal.

Weissová sa narodila 26. júla 1924 vo Fürthe a spolu so svojou židovskou rodinou zažila útlak a prenasledovanie zo strany vtedajšieho nacistického režimu, píše DPA.

V roku 1936 rodina utiekla do Južnej Afriky, kde Weissová následne bojovala proti apartheidu. Ako novinárka pracovala pre rôzne medzinárodné noviny a napísala množstvo kníh.

Po návrate do Nemecka v 70. rokoch minulého storočia žila okrem iného v Kolíne nad Rýnom i v Dánsku. Za svoje odhodlanie bojovať proti rasizmu a diskriminácii získala množstvo ocenení. Bola tiež ocenená za svoje spravodajstvo o hnutiach za nezávislosť v Južnej Afrike.

V roku 2023 Weissová vystúpila na pôde krajinského parlamentu Severného Porýnia-Vestfálska na Deň pamiatky obetí holokaustu.

Dozvedela som sa, že rasizmus, antisemitizmus a mizantropia nepoznajú hraníc, že je to nespravodlivosť, proti ktorej treba bojovať všade,“ povedala.
