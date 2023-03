Zomrela novozélandská transrodová poslankyňa Georgina Beyerová

Wellington 6. marca (TASR) - Novozélandská politička Georgina Beyerová, ktorá sa v roku 1999 stala prvým otvorene transrodovým členom parlamentu na svete, zomrela v pondelok vo veku 65 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Jej priatelia oznámili, že zomrela pokojne v hospicovej starostlivosti. Príčinu jej smrti zatiaľ neuviedli, Beyerová však predtým trpela zlyhávaním obličiek a v roku 2017 jej ich transplantovali.



Novozélandský premiér Chris Hipkins ju označil za priekopníčku. "Určite si myslím, že Georgina zanechala stopu, ktorá veľmi uľahčuje cestu ostatným," dodal Hipkins.



"Všetko, čo si urobila pre dúhovú komunitu a ďalšie menšiny, bude žiť navždy," napísali vo vyhlásení jej priateľ Malcolm Vaughan a manžel Scott Kennedy.



Beyerová, ktorá bola Maorijka, bola v minulosti sexuálnou pracovníčkou a vystupovala v nočných kluboch, potom sa dala na politiku. V roku 1995 bola zvolená za starostku malého mesta Carterton na novozélandskom Severnom ostrove. O štyri roky získala kreslo v národnom parlamente za liberálnu Labouristickú stranu a zákonodarkyňou zostala až do roku 2007.



V roku 2003 pomohla schváliť Zákon o reforme prostitúcie, ktorý dekriminalizoval sexuálnu prácu.



Podľa nej ochrana, ktorú nový zákon poskytuje, by možno zabránila, aby bola ona sama vo veku 16 rokov vtiahnutá do sexuálneho priemyslu a znásilňovaná.



Beyerová v roku 2004 pomohla schváliť zákon umožňujúci civilné zväzky ľudí rovnakého pohlavia. O deväť rokov neskôr schválil Nový Zéland zákon umožňujúci manželstvá ľudí rovnakého pohlavia.



Politici naprieč celou politickou scénou v pondelok so smútkom reagovali na jej úmrtie. Nicola Willisová, podpredsedníčka konzervatívnej Národnej strany, spomínala na Beyerovú ako na odvážnu a vľúdnu.



"Pochádzali sme z rôznych politických táborov, ale mala silu prekračovať medze a spájať rozdelené," napísala Willisová na Twitteri.