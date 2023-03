Zomrela posledná členka protinacistického hnutia Biela ruža

Berlín 10. marca (TASR) - Posledná žijúca členka protinacistického hnutia Biela ruža Traute Lafrenzová zomrela vo veku 103 rokov v americkom štáte Južná Karolína. Členovia hnutia Biela ruža počas druhej svetovej vojny v Nemecku rozdávali letáky, v ktorých vyzývali ľudí, aby sa postavili proti nacistickej tyranii. Vo štvrtok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR. Lafrenzová zomrela ešte v pondelok vo veku 103 rokov.



Hansa Scholla, ktorý bol jedným zo zakladateľov Bielej ruže, stretla Lafrenzová prvýkrát v roku 1941. O rok neskôr sa Lafrenzovej, v tom čase študentke medicíny, dostal do rúk jeden z letákov hnutia. Začala s hnutím spolupracovať a niesla letáky do Hamburgu, kde boli následne rozdané.



Keď Hansa Scholla a jeho sestru v roku 1943 zatkli, Lafrenzová cestovala do mesta Ulm, aby o tom informovala ich rodinu.



Súrodenci Schollovci boli neskôr i s tretím zakladateľom hnutia Christophom Probstom popravení.



Lafrenzovú zadržalo gestapo a odsúdilo ju na rok väzenia za spolupáchateľstvo. Nakoniec však bola za mrežami až do roku 1945.



Lafrenzová v roku 1947 emigrovala do Spojených štátov, kde dokončila štúdium medicíny.



Pri príležitosti jej stých narodenín ju nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier označil za "jednu z mála ľudí, ktorí čelili zločinom nacistov, mali odvahu počúvať hlas svojho svedomia a bojovať proti diktatúre a genocíde židov".