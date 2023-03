Zomrela najosamelejšia kosatka na svete, posledná v kanadskom zajatí

Ottawa 14. marca (TASR) - V kanadskom zábavnom parku Marineland zomrela minulý týždeň kosatka Kiska - posledná kosatka žijúca v Kanade v zajatí. V pondelok o tom informovali miestne úrady. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Park Marineland uviedol pre miestne noviny Niagara Falls Review, že zdravotný stav Kisky sa v poslednom čase zhoršoval aj napriek intenzívnym zásahom zamestnancov parku a medzinárodného tímu veterinárov.



Odborníci, ktorých najal Marineland, vykonali v piatok pitvu tejto zosnulej kosatky.



Predpokladá sa, že Kiska mala 47 rokov. V Marineland žila odvtedy, čo bola v roku 1979 zajatá v islandských vodách. Spolu s ňou bola zajatá aj kosatka Keiko, ktorá sa neskôr preslávila vo filmoch Zachráňte Willyho.



Tieto dve kosatky spolu niekoľko rokov žili v Marinelande v 80. rokoch minulého storočia. Keiko bol však v roku 1985 predaný do Mexika a nakoniec skončil v podvodnom svete v Spojených štátoch.



Kiska roky vystupovala v predstaveniach v Marinelande, no posledných vyše desať rokov strávila osamote vo svojej vodnej nádrži.



Nezisková organizácia Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA) označila preto Kisku za "najosamelejšiu kosatku na svete", ktorej život bol poznačený tragédiami. Všetky Kiskine mláďatá totiž zomreli ešte skôr než dosiahli sedem rokov, píše agentúra Reuters.



Park Marineland leží v kanadskej provincii Ontário v blízkosti Niagarských vodopádov. Provinčné úrady od januára 2020 v parku vykonali 160 inšpekcií, no odmietli zverejniť ich výsledky. V roku 2021 však úrady zistili problémy s vodným systémom parku a nariadili jeho opravu.