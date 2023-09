Zomrela priekopníčka rock and rollu v Česku Yvonne Přenosilová

Praha 11. septembra (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrela česká speváčka a bývalá redaktorka rádia Slobodná Európa Yvonne Přenosilová. V 60. rokoch patrila k najvýraznejším speváčkam československej hudobnej scény. Na základe servera iRozhlas.cz a iDNES.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Úmrtie speváčky v pondelok potvrdil Radko Kubičko, ktorý s ňou pracoval v rádiu Slobodná Európa.



Je považovaná za priekopníčku českého rhythm and blues a rock and rollu. Začiatok jej kariéry je spojený s pražským divadlom Semafor, spolupracovala tiež s kapelou Olympic. Speváčka sa preslávila najmä piesňami Boty proti lásce, Tak prázdná či Noční Modlitba. Ako 16-ročná v roku 1964 nahrala českú verziu piesne Roň slzy, ktorá sa stala jedným z najpredávanejších českých singlov 60. rokov.



Speváčka vystupovala aj v zahraničí. V roku 1965 koncertovala v anglických kluboch a v britskom programe Ready, Steady, Go! vystúpila spoločne s kapelou Rolling Stones. V Británii tiež vydala svoj singel When my baby cries.



Pre podpis manifestu Dvetisíc slov v roku 1968 mala neskôr problémy a v roku 1986 emigrovala do západného Nemecka za rodičmi. Najskôr sa tam pokúšala o spevácku kariéru, potom pracovala pre spoločnosť British Airways. Neskôr sa v Nemecku stala redaktorkou rádia Slobodná Európa a spolupracovala aj s Karlom Krylom. Do Česka sa vrátila v roku 1994.