Zomrela Sadako Ogataová, prvá a jediná šéfka UNHCR

New York 29. októbra (TASR) - Sadako Ogataová, prvá a jediná žena, ktorá pôsobila vo funkcii vysokej komisárky OSN pre utečencov (UNHCR), zomrela vo veku 92 rokov. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Ogataová, ktorá bola všeobecne rešpektovaná ako vášnivá obhajkyňa práv utečencov po celom svete, zomrela 22. októbra v rodnom Japonsku.



Šéf OSN António Guterres uviedol, že ho správa o jej úmrtí "hlboko zarmútila".



"Sadako Ogataová svojím konaním nastavila princípy pomoci utečencom: sú to zásadovosť, súcit, efektívnosť," napísal Guterres v utorkovom vyhlásení. "Bola priekopníčkou nielen v upozorňovaní na vplyv násilia na ženy, ale aj v tom, že žiadala účasť žien na riešení problémov," dodal šéf OSN.



Počas funkčného obdobia v rokoch 1991 - 2000 pracovala Ogataová na niektorých veľkých výzvach, ako boli balkánske vojny či pomoc kurdským utečencom unikajúcim z Iraku po vypuknutí vojny v Perzskom zálive v roku 1991.



Takisto dohliadala na rozsiahle humanitárne operácie reagujúce na krízy v bývalom Sovietskom zväze, Somálsku a vo Východnom Timore.



"Pani Ogataová bola vizionárskou líderkou, ktorá previedla UNHCR cez jednu z najzávažnejších dekád v dejinách úradu, zmenila životy miliónom utečencov a ďalších ľudí zdrvených vojnou, etnickými čistkami alebo genocídou," napísal v tlačovom vyhlásení súčasný vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



Ogataová bola známa tým, že sa osobne a aktívne zapájala do pomoci ľuďom v núdzi a na svojich cestách v teréne nosila prilbu a nepriestrelnú vestu.



Japonský premiér Šinzó Abe ju ocenil ako ženu, ktorá bola "aktívna na frontových líniách a ohľaduplná voči trpiacim ľuďom", napísal spravodajský portál Nippon.



Ogataová riadila v rokoch 2003 - 2012 Japonský úrad pre medzinárodnú spoluprácu, kde naďalej pomáhala predchádzať situáciám, ktoré by viedli k vysídľovaniu obyvateľov.