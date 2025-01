Zomrela šiesta obeť útoku na vianočné trhy v Magdeburgu

Berlín 6. januára (TASR) - Počet obetí decembrového útoku na vianočných trhoch v nemeckom Magdeburgu stúpol na šesť, oznámila v pondelok nemecká prokurátora. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Hovorca prokuratúry v Naumburgu uviedol, že 52-ročná žena zomrela v nemocnici na následky zranení, ktoré utrpela pri útoku.



K útoku na vianočných trhoch došlo 20. decembra. Podozrivý 50-ročný psychiater Tálib al-Abd al-Muhsin zo Saudskej Arábie svojím vozidlom vrazil do davu na trhoch v meste Magdeburg. Polícia ho bezprostredne po útoku zadržala.



Motív útoku je naďalej neznámy, píše AFP. Agentúra dodáva, že páchateľ na internete vyjadroval protiislamské názory, hnev na nemecké orgány a podporu krajne pravicovým konšpiračným príbehom o "islamizácii" Európy. V období od apríla 2023 do októbra 2024 bol podľa DPA súčasťou siedmich policajných vyšetrovaní. Saudská Arábia tvrdí, že nemecké úrady pred ním opakovane varovala.



Obeťami decembrového útoku sú aj deväťročný chlapec a päť žien vo veku od 45 do 75 rokov. Zranenia utrpelo 299 ľudí.



Podľa nemeckej prokuratúry bude vypracovaný znalecký posudok, aby sa zistilo, či je páchateľ duševne chorý, píše DPA. O náznakoch možného duševného ochorenia hovorila aj ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Skúmajú sa tiež bezpečnostné opatrenia na trhu. Riaditeľ policajnej inšpekcie v Magdeburgu deň po útoku upresnil, že páchateľ sa na trhy dostal svojím vozidlom cez koridor pre záchranné zložky, ktorý nebol osobitne chránený. Ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko tvrdí, že únikové a záchranné cesty na trhoch neboli zabezpečené oceľovými reťazami a policajné vozidlo bolo zaparkované niekoľko metrov od miesta, na ktorom malo stáť, píše DPA.