Zomrela speváčka a herečka Jane Birkinová

Profil speváčky a herečky Jane Birkinová



Jane Mallory Birkinová sa narodila 14. decembra 1946 v Londýne. Jej matka Judy Campbellová bola herečka, otec vojnový vyslúžilec z Britského kráľovského námorníctva. Stredoškolské vzdelanie Birkinová absolvovala na anglickom ostrove Isle of Wight. V roku 1965 uzavrela manželstvo s hudobným skladateľom Johnom Barrym, s ktorým mala dcéru Kate.



Pred filmovou kamerou sa prvýkrát objavila v bláznivej komédii The Knack ...and How to Get It (1965). Diváci ju mohli vidieť aj v úlohe modelky v uznávanom mysterióznom filme o fotografovi, ktorý je svedkom vraždy, s názvom Zväčšenina (Blow-Up, 1966). Krásnu modelku Penny stvárnila aj v snímke Wonderwall (1968).



Režisér Pierre Grimblat ju obsadil do francúzskej vzťahovej drámy Slogan (1969). Pri nakrúcaní filmu sa spoznala s hercom a hudobníkom Sergeom Gainsbourgom, ktorý sa stal jej hudobným i životným partnerom. Titulná pieseň La Chanson de Slogan, ktorú s ním k tejto snímke naspievala, odštartovala ich ďalšiu spoluprácu.



V roku 1969 ich duet Je t'aime, moi non plus, ktorý pôvodne Gainsbourg napísal pre Brigitte Bardotovú, vyvolal pre svoju sexuálnu explicitnosť také pobúrenie, že ju napríklad rozhlasové stanice v Taliansku, Španielsku a Spojenom kráľovstve na istý čas zakázali. Birkinová bola aj súčasťou známeho albumu svojho partnera, ktorý nesie názov Histoire de Melody Nelson (1971).



V 70. rokoch sa stala sexsymbolom a spolu s Gainsbourgom tvorila ikonický pár, médiami často označovaný ako ideálny a romantický. Ako milenka Brigitte Bardotovej sa predviedla vo filme Don Juan alebo Keby bol Don Juan žena (Don Juan ou Si Don Juan était une femme..., 1973). Komediálny žáner si vyskúšala spolu s Pierrom Richardom v snímke Horčica mi stúpa do nosa (La moutarde me monte au nez, 1974).



V roku 1975 sa objavila v Gainsbourgovom prvom filme Je t'aime moi non plus. Nechýbala ani v kriminálkach nakrútených na motívy Agathy Christie. Spolu s uznávaným britským hercom Petrom Ustinovom si zahrala v oscarovej snímke Smrť na Níle (Death on the Nile, 1978) či Zlo pod slnkom (Evil Under the Sun, 1982).



Úspešnej herečke poskytol veľkú hereckú rolu režisér Jacques Doillon. V psychologickej dráme La pirate (Pirátka, 1984) vytvorila portrét zrelej ženy, ktorá sa snaží prekonať životnú krízu a citové problémy. Po boku Geraldine Chaplinovej sa predstavila aj v snímke L'amour par terre (1984).



Francúzsky režisér Jacques Rivette jej v roku 1991 ponúkol úlohu v komornej dráme La belle noiseuse, kde si zahrala manželku umelca pokúšajúceho sa vytvoriť majstrovské výtvarné dielo (stvárnil ho legendárny Michel Piccoli).



Známa bol aj z filmov Vojakova dcéra neplače (A Soldier's Daughter Never Cries, 1998) či z komédie Merci Docteur Rey (2002), v ktorej zosobnila pacientku trpiacu predstavou, že je slávna herečka Vanessa Redgrave.



Birkinová si získala pozornosť aj ako speváčka. Od 70. rokov minulého storočia jej tvorbu reprezentujú albumy ako Di doo dah, Lolita Go Home, Baby Alone in Babylone, Amours des Feintes, Rendez-vous alebo Les 50 Plus Belles Chansons.



V apríli 2018 zavítala aj Slovensko. Absolvovala vtedy turné, ktoré malo podporiť jej album Birkin/Gainsbourg: le symphonique (2017). Slovenský koncert venovala aj Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici s odkazom, že vie, aké je to stratiť dieťa. V roku 2013 totiž zomrela jej prvorodená dcéra Kate.



Na konci leta 2021 sa Jane Birkinová nemohla zúčastniť na debate o dokumentárnom filme o svojom živote s názvom Jane, pretože prekonala mozgovú porážku.



Speváčka a herečka po sebe zanechala dve dcéry – obe pôsobia v umeleckej sfére. Lou Doillonová sa narodila zo vzťahu s režisérom Jacquesom Doillonom a Charlotte Gainsbourgová je potomkom Serga Gainsbourga.

Paríž 16. júla (TASR) – Britská herečka a speváčka Jane Birkinová, ktorá sa preslávila vo svojom adoptovanom domove Francúzsku, zomrela v nedeľu vo veku 76 rokov. Správy francúzskych médií potvrdilo ministerstvo kultúry v Paríži, informuje TASR podľa agentúr AP, DPA a AFP.Hviezda narodená v Londýne bola známa svojím módnym štýlom a hudobným a romantickým vzťahom s francúzskym spevákom Sergeom Gainsbourgom. K ich piesňam patril vášnivý duet Je t’aime moi non plus (1969), ktorého vysielanie zakázali vo viacerých krajinách, v Británii sa však napriek cudziemu jazyku dostal na vrchol hudobného rebríčka.Birkinová po odvážnych projektoch s Gainsbourgom, enfant terrible francúzskej hudobnej scény, pokračovala v úspešnej sólovej kariére. Vydala viacero albumov a objavila sa vo filmoch ako Zväčšenina, Smrť na Níle či Zlo pod slnkom.Počas kariéry sa zapájala do rôznych humanitárnych projektov, spolupracovala s organizáciou Amnesty International či Detským fondom OSN (UNICEF). Vo Francúzsku ju vyzdvihovali aj za politický aktivizmus. V roku 2022 sa pridala k ďalším herečkám a speváčkam, ktoré si odstrihli pramene svojich vlasov na podporu protestujúcich v Iráne.Francúzske ministerstvo kultúry uviedlo, že Birkinová zomrela v nedeľu. Označilo ju za "".Francúzske médiá Libération a BFM TV uviedli, že Birkinovú našli bez známok života v jej dome v Paríži. Noviny Le Figaro priblížili, že Birkinová mala v posledných rokoch zdravotné problémy, ktoré jej bránili vystupovať, a na verejnosti sa objavovala len zriedka." napísala starostka Paríža Anne Hidalgová. "Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzdvihol Birkinovú ako "" a ikonu. "" uviedol Macron na sociálnej sieti.