Zomrela speváčka a herečka, ktorej sa pripisuje vynález diskotéky

Paríž 1. mája (TASR) - Francúzska speváčka a herečka Régine, ktorej sa pripisuje "vynález" modernej diskotéky a ktorá viedla impérium nočných klubov od Paríža po Los Angeles, zomrela v nedeľu vo veku 92 rokov. Pre agentúru AFP to uviedla jej vnučka.



Régine, rodným menom Régina Zylberbergová pôvodom z Belgicka, otvorila svoj prvý klub v parížskej Latinskej štvrti v 50. rokoch 20. storočia, keď hracie automaty, ktoré boli v tom čase v tanečných kluboch všadeprítomné, nahradila gramofónmi a diskdžokejmi. AFP podotkla, že Régine často hovorievala, že tento nový formát ju oprávňuje na to, aby si nárokovala "vynález diskotéky".



Nové diskotéky si ľudia obľúbili a Régine, ktorá sa stala známou ako "kráľovná noci", otvorila niekoľko ďalších podnikov vrátane "Regine's" v New Yorku v 70. rokoch a ďalších v Miami, Riu de Janeiro a Los Angeles. V čase najväčšej slávy zahŕňalo Réginino diskotékové impérium 22 prevádzok.



Hoci Régine sa na medzinárodnej scéne preslávila najmä ako podnikateľka nočných klubov, Vo Francúzsku bola vždy považovaná skôr za autorku a interpretku šansónov.



V 60. rokoch po vystúpení v parížskej Olympii spievala aj v Carnegie Hall v New Yorku a stala sa - spolu s Edith Piaf - jednou z mála Francúzok, ktoré dobyli Ameriku.



Francúzsky spevák Renaud ju označoval za poslednú predstaviteľku typického šansónu, ktorá inšpirovala celú generáciu autorov vrátane napr. Sergea Gainsbourga.



Hrala aj vo viacerých filmoch, pričom spolupracovala aj s hviezdnymi režisérmi ako Claude Lelouch a Claude Zidi.