Zomrela spisovateľka Goetz-Stankiewiczová, spájala disidentov a Západ

Praha 8. novembra (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela v kanadskom Vancouveri česká spisovateľka a prekladateľka Markéta Goetz-Stankiewiczová. Počas komunistickej totality bola spojkou disidentov v bývalom Česko-Slovensku so Západom.



O jej úmrtí informovala Kristýna Bardová z organizácie Post Bellum, ktorá prevádzkuje archív Pamäť národa. Správu priniesol v pondelok webový portál iDNES.cz.



Goetz-Stankiewiczová sa ako emigrantka pravidelne vracala do Česko-Slovenska a stretávala sa s disidentmi vrátane neskoršieho prezidenta Václava Havla.



Narodila sa v roku 1927 v Liberci do česko-nemecko-židovskej rodiny. Počas nacistickej okupácie bol jej otec väznený v Terezíne a po nástupe komunistickej totality rodina v septembri 1948 opustila krajinu.



Goetz-Stankiewiczová sa neskôr usadila v Kanade, kde vyštudovala literatúru a históriu. Stala sa profesorkou nemeckých štúdií a porovnávacej literatúry na Univerzite Britskej Kolumbie vo Vancouveri. Od roku 1973 chodila pravidelne so svojou matkou do Česko-Slovenska, kde sa stretávala s disidentmi.



Do svojej bývalej vlasti privážala knihy, ktoré tam v časoch totality nesmeli vychádzať. Do zahraničia zasa nosila diela disidentov, prekladala ich a písala o disente. Okrem iného vydala napríklad publikáciu The Silenced Theatre: Czech Playwrights without a Stage (1979).



Za šírenie českej literatúry dostala od českého prezidenta Václava Havla v roku 2000 medailu Za zásluhy II. stupňa a v roku 2016 jej udelili Cenu Jiřího Theinera za šírenie a propagáciu českej literatúry v zahraničí.