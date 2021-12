Anne Riceová, spisovateľka hororových a fantasy románov, zomrela

Washington 12. decembra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela v sobotu americká spisovateľka hororových a fantasy románov Anne Riceová, známa najmä svojím románom Interview s upírom, podľa ktorého v roku 1994 vznikol film režiséra Neila Jordana s Tomom Cruisom a Bradom Pittom v hlavných úlohách.



O Riceovej smrti informoval na sociálnych sieťach jej syn Christopher Rice, podľa ktorého jeho matka zomrela v nemocnici v dôsledku komplikácií po cievnej mozgovej príhode.



Riceová má širokú základňu priaznivcov a jej knihy patrili v USA medzi najpredávanejšie. Za viac ako 50 rokov svojej spisovateľskej kariéry napísala viac ako 30 románov, z ktorých sa celosvetovo predalo viac ako 150 miliónov výtlačkov.



Okrem svojich upírskych románov Riceová - narodená v írskej katolíckej rodine - napísala aj knihy ako Sviatok všetkých svätých či Sluha kostí, ktoré tvorili základ komiksovej minisérie z roku 2011. Niekoľko kníh zo série The Vampire Chronicles bolo upravených na komiks a manga.



Riceová je tiež autorkou erotických fikcií pod pseudonymom Anne Rampling a A. N. Roquelaure, vrátane románu Útek do raja, ktorý bol neskôr adaptovaný ako film.



Narodila sa ako Howard Allen Frances O'Brienová v roku 1941 a vyrastala v meste New Orleans, kde sa odohrávali mnohé z jej románov. Jej otec pracoval pre poštu, ale tvoril aj sochy a písal beletriu. Jej staršia sestra Alice Borchardová sa tiež venovala písaniu, a to hororov a fantasy románov.