Zomrela Joan Didionová, jedna z najuznávanejších spisovateliek USA

Na archívnej snímke americká spisovateľka a novinárka Joan Didionová. Foto: TASR/AP

New York 23. decembra (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrela vo štvrtok americká spisovateľka Joan Didionová, ktorá sa svojimi esejami o živote v Los Angeles v 60. a 70. rokoch zaslúžila o uvedenie "novej žurnalistiky". Informuje o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na denník The New York Times.Didionová, známa svojimi prenikavými literárnymi pohľadmi, zomrela vo svojom dome v newyorskej štvrti Manhattan na Parkinsonovu chorobu, uviedli zmienené noviny.Jej raná tvorba zahŕňa kľúčovú zbierku esejí Slouching Towards Bethlehem z roku 1968, ktorá si získala priazeň kritikov a spravila z nej hviezdu, ako aj ďalšiu zbierku esejí s názvom The White Album či román Play It as It Lays.Desaťročia po svojom rozkvete ako hollywoodska spoločenská osobnosť, scenáristka, esejistka a spisovateľka sa Didionová opäť ocitla v centre pozornosti v súvislosti so svojím úprimným písaním o žiali po úmrtí po trýznivej dvojnásobnej osobnej tragédii.Didionová mala 69 rokov, keď jej manžel a scenáristický partner John Gregory Dunne utrpel smrteľný infarkt a o necelé dva roky neskôr ich dcéra vo veku 39 rokov podľahla chorobe. Didionová tieto zážitky zúročila v memoároch Blue Nights z roku 2011.Za svoju knihu The Year of Magical Thinking z roku 2005 získala ocenenie National Book Award. V roku 2013 jej americký prezident Barack Obama udelil cenu National Medal of Arts, pričom ju označil za, dopĺňa stanica BBC.Ako scenáristka sa podieľala na filmoch The Panic in Needle Park (1971), Play It as It Lays (1972), A Star Is Born (1976), True Confessions (1981), Up Close & Personal (1996) a As it Happens (2012).