Zomrela spisovateľka Nélida Piňonová

Brazília 18. decembra (TASR) - Vo veku 85 rokov v sobotu zomrela brazílska spisovateľka Nélida Piňonová, ktorej diela boli preložené do viac ako tridsiatich jazykov. O jej úmrtí informovalo jej vydavateľstvo. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Piňonová naposledy vydýchla v nemocnici v portugalskej metropole Lisabon. Príčina jej smrti zatiaľ nebola potvrdená.



Telo spisovateľky bude repatriované do Brazílie, kde ju pochovajú v mauzóleu Brazílskej akadémie literatúry (ABL) na cintoríne v meste Rio de Janeiro. Vedúci ABL Merval Pereira označil jej smrť za veľkú stratu pre brazílsku literatúru, pričom sa o Piňonovej vyjadril, že bola pravdepodobne najväčšia brazílska spisovateľka súčasnej doby.



Nélida Piňonová sa narodila v roku 1937 v Riu de Janeiro. V roku 2005 získala Cenu Princa Astúrskeho za literatúru, ktorá je považovaná za španielsku obdobu Nobelovej ceny, za jej celoživotné dielo. Publikovala približne dvadsať kníh vrátane románov Dom vášne (1972, v origináli A Casa da Paixo) a Republika snov (1984, v origináli A República dos Sonhos). Druhé menované dielo je inšpirované príbehom jej rodiny, ktorá emigrovala do Brazílie zo Španielska. V roku 1998 stala prvou ženou, ktorá získala čestný doktorát na univerzite v španielskom meste Santiago de Compostela.