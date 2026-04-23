Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
< sekcia Zahraničie

Zomrela textilná umelkyňa a dizajnérka Vuokko Nurmesniemi

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Preslávila sa najmä prácou pre spoločnosť Marimekko, kde vytvárala výrazné farebné vzory.

Autor TASR
Helsinki 23. apríla (TASR) - Medzinárodne uznávaná textilná umelkyňa a dizajnérka Vuokko Nurmesniemi zomrela cez víkend vo veku 96 rokov, informoval v stredu fínsky verejnoprávny vysielateľ YLE.

Preslávila sa najmä prácou pre spoločnosť Marimekko, kde vytvárala výrazné farebné vzory. Neskôr tvorila pod vlastnou značkou Vuokko. Jej dizajn bol charakteristický jednoduchosťou, funkčnosťou a silnými grafickými motívmi s výraznými farbami, pruhmi a jednoduchými geometrickými vzormi.

Patrí medzi významné osobnosti moderného dizajnu 20. storočia a mnohé z jej návrhov sú stále v obehu. Stali sa vyhľadávanými vintage kúskami vo Fínsku aj v zahraničí. Výrazné poťahové látky vytvorila aj pre kreslo Nojatuoli 004, ktoré v roku 1980 navrhol Antti Nurmesniemi.

Jej návrhy získali medzinárodnú pozornosť v 60. rokoch 20. storočia, keď si ich obľúbila a nosila aj Jacqueline Kennedyová počas manželstva s prezidentom Johnom F. Kennedym.

Jej ikonický model kabátu Iloinen Takki si obľúbila aj ďalšia bývalá prvá dáma USA, neskôr ministerka zahraničných vecí a senátorka Hillary Clintonová. Jej modely nosili a nosia aj súčasná fínska prvá dáma Suzanne Innes-Stubbová, bývalá prezidentka Tarja Halonenová a ďalšie významné osobnosti.
.

