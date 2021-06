Zomrela významná spisovateľka a poetka Friederike Mayröckerová

Viedeň 4. júna (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrela v piatok vo Viedni rakúska spisovateľka a poetka Friederike Mayröckerová, ktorá bola označovaná za "veľkú dámu experimentálnej literatúry". Podľa agentúry AFP o tom informovalo vydavateľstvo Suhrkamp.



Viedenský primátor Michael Ludwig na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal, že "celá Viedeň smúti za doyenkou rakúskej literatúry a čestnou občiankou Friederike Mayröckerovou".



Táto rodená Viedenčanka, ktorá sa narodila v decembri roku 1924, začala písať krátke a dojímavé texty vo veku 15 rokov. Neskôr sa vzdala štúdia nemčiny, aby sa postarala o svoju rodinu.



V roku 1946 sa stala učiteľkou angličtiny na viedenských stredných školách. Učiteľstvo bolo však pre ňu povolaním, o ktorom neskôr povedala, že ho nikdy nechcela vykonávať. Od roku 1969 sa venovala len písaniu.



Stala sa jednou z najviac oceňovaných autoriek v Rakúsku. Vo svojich verejných vystúpeniach sa vyznávala zo svojej lásky k jazyku. Hovorievala, že "potrebuje knihy, potrebuje ticho", pričom však priznávala, že rozpráva len nerada: "To, čo musím povedať, napíšem."



Počas svojej bohatej kariéry napísala Mayröckerová okrem desiatok kníh poézie aj veľa prozaických kníh - vrátane detských -, taktiež viacero experimentálnych textov a niekoľko rozhlasových hier, z ktorých štyri napísala spoločne so svojím druhom, básnikom a spisovateľom Ernstom Jandlom.



Už od svojej prvej knihy Larifari (1956) sa Friederike Mayröckerová vyčleňovala krásou a silou svojho jazyka, ďaleko presahujúcimi hranice tradičných kánonov. Jej mnohostranné dielo, ktoré verejnosť v mnohých ohľadoch nedoceňovala, získalo mnoho literárnych vyznamenaní, vrátane prestížnej ceny Georga Büchnera z roku 2001. Bola aj nositeľkou slovenskej Ceny Jána Smreka (2006).



Desaťročia žila s rakúskym spisovateľom Ernstom Jandlom, s ktorým mali blízko k "viedenskej skupine" - literárnemu kruhu ponorenému do dadaizmu a surrealizmu. Jablova smrť v roku 2000 Mayröckerovú veľmi poznačila - venovala mu svoje dielo Rekviem.



Mayröckerovej básne prekladali do slovenčiny Mila Haugová a Milan Richter.