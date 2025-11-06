< sekcia Zahraničie
Zomrela známa česká herečka a manželka Miloša Formana
Křesadlová sa spevu a výtvarnému umeniu venovala už od mladosti, okrem iného spievala v Kühnovom detskom zbore.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) — Vo veku 81 rokov zomrela česká výtvarníčka, divadelná a filmová herečka a speváčka Věra Křesadlová. Bola druhou manželkou režiséra Miloša Formana a dlhoročnou členkou Divadla Semafor, ako aj matkou známych hereckých dvojčiat Petra a Matěja Formanových. TASR o tom informuje na základe správy portálu iDNES.cz, ktorému to potvrdila jej rodina.
Křesadlová sa spevu a výtvarnému umeniu venovala už od mladosti, okrem iného spievala v Kühnovom detskom zbore. Počas štúdia na pražskej strednej umeleckopriemyselnej škole na začiatku 60. rokov vystupovala s amatérskou bigbítovou kapelou Crystal.
Práve na jednom z vystúpení si ju všimol režisér Miloš Forman a obsadil ju do svojho hudobného filmu Konkurz o fiktívnom konkurze do Divadla Semafor. Za svoj výkon v tomto filme získala miesto v skutočnom Divadle Semafor, kde pôsobila v rokoch 1963 - 1989 a stala sa jednou z najobľúbenejších českých herečiek šesťdesiatych rokov.
Jej tvár sa následne objavila vo výrazných snímkach tzv. novej vlny, ako boli Zločin v dívčí škole (1965) a Skřivánci na niti (1969) režiséra Jiřího Menzela, Intimní osvětlení (1965) Ivana Passera či Žert (1968) Jaromila Jireša.
V 90. rokoch na svoju kariéru zo zlatých čias československého filmu nadviazala, keď sa v menších úlohách objavila vo filmoch ako Akumulátor 1 (1994) Jana Svěráka alebo Medvídek (2007), natočenom Janom Hřebejkom.
Věra Křesadlová bola v rokoch 1964 - 1999 manželkou Miloša Formana, spolu mali dve deti Petra a Matěja. Po jeho emigrácii synov vychovávala sama, rodina sa od roku 1968 až do pádu komunizmu zišla len štyrikrát.
Po manželstve s Formanom, ktoré bolo formálne rozvedené v roku 1999, tvorila pár so scenáristom Jánom V. Kratochvílom.
Křesadlová sa spevu a výtvarnému umeniu venovala už od mladosti, okrem iného spievala v Kühnovom detskom zbore. Počas štúdia na pražskej strednej umeleckopriemyselnej škole na začiatku 60. rokov vystupovala s amatérskou bigbítovou kapelou Crystal.
Práve na jednom z vystúpení si ju všimol režisér Miloš Forman a obsadil ju do svojho hudobného filmu Konkurz o fiktívnom konkurze do Divadla Semafor. Za svoj výkon v tomto filme získala miesto v skutočnom Divadle Semafor, kde pôsobila v rokoch 1963 - 1989 a stala sa jednou z najobľúbenejších českých herečiek šesťdesiatych rokov.
Jej tvár sa následne objavila vo výrazných snímkach tzv. novej vlny, ako boli Zločin v dívčí škole (1965) a Skřivánci na niti (1969) režiséra Jiřího Menzela, Intimní osvětlení (1965) Ivana Passera či Žert (1968) Jaromila Jireša.
V 90. rokoch na svoju kariéru zo zlatých čias československého filmu nadviazala, keď sa v menších úlohách objavila vo filmoch ako Akumulátor 1 (1994) Jana Svěráka alebo Medvídek (2007), natočenom Janom Hřebejkom.
Věra Křesadlová bola v rokoch 1964 - 1999 manželkou Miloša Formana, spolu mali dve deti Petra a Matěja. Po jeho emigrácii synov vychovávala sama, rodina sa od roku 1968 až do pádu komunizmu zišla len štyrikrát.
Po manželstve s Formanom, ktoré bolo formálne rozvedené v roku 1999, tvorila pár so scenáristom Jánom V. Kratochvílom.