Zomrela známa česká odborníčka na jadrovú bezpečnosť Dana Drábová
Na jej odchod zareagovali viacerí politici vrátane českého prezidenta Petra Pavla.
Autor TASR
Praha 6. októbra (TASR) - Vo veku 64 rokov v pondelok zomrela česká jadrová fyzička a dlhoročná predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Dana Drábová. Pravidelne sa angažovala napríklad aj v pomoci Ukrajine. O jej úmrtí informoval úrad na svojom webe, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dnes, 6. októbra 2025, zomrela po vážnej chorobe vo veku 64 rokov predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť, pani Dana Drábová,“ píše sa na webe SÚJB. Jeho predsedníčkou bola od roku 1999. Drábová sa angažovala aj v komunálnej politike. Od roku 2010 bola zástupkyňou primátora mesta Pyšely v Stredočeskom kraji a rok bola tiež členkou zastupiteľstva Stredočeského kraja.
Na jej odchod zareagovali viacerí politici vrátane českého prezidenta Petra Pavla. Drábovú označil za osobnosť, ktorá pre bezpečnosť Česka urobila výnimočnú prácu. „Mal som ju rád za jej odvahu, ľudskosť, zmysel pre humor. Vážil som si jej odbornosť a obdivoval jej bezprostrednosť a charizmu. V mojich očiach bola vždy skutočnou a neokázalou vlastenkou, vzorom skromnosti, vľúdnosti a predovšetkým dobrým človekom,“ napísal Pavel na sociálnej sieti X.
Končiaci premiér Petr Fiala na sieti X o Drábovej napísal, že bola mimoriadnou ženou, ktorá sa venovala službe štátu a jeho bezpečnosti. Rodine a blízkym vyjadril sústrasť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
