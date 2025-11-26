< sekcia Zahraničie
Zomreli dvaja príslušníci Národnej gardy, postrelili ich
Miestna polícia uviedla že k streľbe došlo približne jeden blok od Bieleho domu a predpokladaný strelec bol vzatý do väzby. Prístup k Bielemu domu bol po incidente zablokovaný.
Washington 26. novembra (TASR) — Dvaja príslušníci americkej Národnej gardy boli v stredu postrelení v hlavnom meste Washington neďaleko Bieleho domu. Bez ďalších podrobností to na platforme X oznámila ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová. Guvernér Západnej Virgínie Patrick Morrisey krátko nato na platforme X oznámil, že na následky svojich zranení zomreli. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP a televízie NBC News.
„S hlbokým zármutkom môžeme potvrdiť, že obaja členovia Národnej gardy zo Západnej Virgínie, ktorí boli dnes postrelení vo Washingtone, D.C., zomreli na následky zranení,“ napísal Morrisey.
Do oblasti, kde k streľbe došlo, dorazili záchranné vozidlá. Na promenáde National Mall pristál najmenej jeden vrtuľník. Prítomní sú aj príslušníci Tajnej služby Spojených štátov (USSS), ktorá je zodpovedná za bezpečnosť členov vlády, Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (BATFE) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Hovorca Federálneho úradu pre letectvo (FAA) uviedol, že na medzinárodnom letisku Ronalda Reagana vo Washingtone „z bezpečnostných dôvodov“ pozastavili prílety, keďže sa nachádza v blízkosti miesta činu.
Prezident USA Donald Trump bol o incidente informovaný. Momentálne sa nachádza na Floride, kam odcestoval v súvislosti s Dňom vďakyvzdania pripadajúcim na piatok.
„Biely dom o tejto tragickej situácii vie a aktívne ju monitoruje. Prezident bol informovaný,“ povedala tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová.
Trump sa k incidentu medzičasom vyjadril na svojej platforme Truth Social. Podozrivého označil za „zviera“ a uviedol, že „zaplatí veľmi vysokú cenu“.
„Zviera, ktoré postrelilo dvoch príslušníkov Národnej gardy, pričom obaja sú kriticky zranení a sú v dvoch samostatných nemocniciach, je tiež ťažko zranené, ale bez ohľadu na to zaplatí veľmi vysokú cenu,“ napísal Trump v čase, keď postrelení boli ešte nažive.
Pochválil tiež Národnú gardu, armádu a bezpečnostné zložky. Nazval ich „skutočne skvelými ľuďmi“, ktorí majú jeho podporu.
Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.
